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Нацкорпус и Азов "сложили оружие" в Золотом. Но есть нюанс

15:40
Нацкорпус и Азов сложили оружие в Золотом. Но есть нюанс - фото 1
Нацкорпус и Азов сложили оружие в Золотом. Но есть нюанс

Члены "Нацкорпуса" и ветераны полка "Азов" сложили оружие в Золотом Луганской области. Но есть нюанс.

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Об этом заявил глава киевского отделения Нацкорпуса Сергей Тамарин в интервью "Наш".

"Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть, пока что, будет так", - сказал активист.

Отметим, что на данный момент территорию Золотого контролируют усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Нацкорпус и Азов 'сложили оружие' в Золотом. Но есть нюанс - фото 190487

"Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируют улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественный порядок. Это - украинская территория, и мы своих граждан не оставим", - заявил замглавы Нацполиции Вадим Троян.

Нацкорпус и Азов 'сложили оружие' в Золотом. Но есть нюанс - фото 190488
Напомним, что ранее лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий пригрозил Зеленскому собрать в Золотом тысячи своих сторонников. Однако Офис Президента на критику не реагирует, даже если она идет со стороны добровольцев.
29 октября, несмотря на обстрелы боевиков, ВСУ начали одностороннее отступление с позиций в районе н.п. Золотое. 31 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал скорое разведение войск в Петровском. Больше об этом читайте здесь.
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Азов Национальная полиция Нацгвардия Вадим Троян Новости Украина
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