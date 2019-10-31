Нацкорпус и Азов "сложили оружие" в Золотом. Но есть нюанс
Члены "Нацкорпуса" и ветераны полка "Азов" сложили оружие в Золотом Луганской области. Но есть нюанс.
Об этом заявил глава киевского отделения Нацкорпуса Сергей Тамарин в интервью "Наш".
"Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть, пока что, будет так", - сказал активист.
Отметим, что на данный момент территорию Золотого контролируют усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
"Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируют улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественный порядок. Это - украинская территория, и мы своих граждан не оставим", - заявил замглавы Нацполиции Вадим Троян.