Нацкорпус и Азов "сложили оружие" в Золотом. Но есть нюанс

Нацкорпус и Азов сложили оружие в Золотом. Но есть нюанс

Члены "Нацкорпуса" и ветераны полка "Азов" сложили оружие в Золотом Луганской области. Но есть нюанс.

Об этом заявил глава киевского отделения Нацкорпуса Сергей Тамарин в интервью "Наш".

"Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть, пока что, будет так", - сказал активист.

Отметим, что на данный момент территорию Золотого контролируют усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

"Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируют улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественный порядок. Это - украинская территория, и мы своих граждан не оставим", - заявил замглавы Нацполиции Вадим Троян.