20-летний солдат слег с инсультом после "воспитательной работы"

20-летний срочник был в тяжелом состоянии

Командиры воинской части А3880 в Черноморском Одесской области наказали молодого человека за самоволку так, что он отправился в больницу с серьезнейшим диагнозом.

Как утверждают источники издания "Думская", пострадал от произвола офицеров военнослужащий-срочник одного из подразделений противовоздушной обороны оперативного командования "Юг".

По словам других бойцов части, пятеро срочников ушли в самоволку августа, а на следующий день одного из них задержали в пьяном виде неподалеку от расположения. Других обнаружили чуть позже.

Чтобы не было "залета", офицеры решили не привлекать солдат к административной ответственности, а наказать нарушителей по-своему. А заодно и других военнослужащих, которые ничего не нарушали.

Офицеры забрали в бойцов всю гражданскую одежду и разрезали ее ножницами. Дальше начались "воспитательные работы" - многочасовая строевая подготовка и физические упражнения. Именно во время

Офицеры подразделения якобы приказали подчиненным сдать гражданскую одежду и уничтожили его, порезав ножницами. "Воспитательные мероприятия" начались с многочасовой строевой подготовки на плацу и продолжились в казарме, где солдат заставили несколько часов заниматься физическими упражнениями. От перенапряжения у 20-летнего уроженца Винницы произошло кровоизлияние в мозг. Он потерял сознание и был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Состояние пострадавшего медики оценивали как тяжелое, но сейчас молодого человека стабилизируют.

Открыли ли в военной прокуратуре уголовное дело по факту доведения бойца до инсульта, неизвестно.