НАБУ заведет дело на Нефедова: Так решил суд

НАБУ заведет дело на Нефедова: Так решил суд

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против главы Гостаможни Максима Нефедова.

Об этом говорится в вердикте Фемиды.

"Обязать уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, изложенных в заявлении ЛИЦО_3 вх. №Л-1687 от 23.01.2020", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению упомянутого лица (имя не называется – прим ред.), 23 января 2020 г. он обратился в НАБУ с требованием открыть уголовное производство из-за преступлений, совершенных группой лиц во главе с Максимом Нефедовым. Чиновники будто бы систематически получали взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков, что привело к нанесению государства ущерба в размере 40 млн грн.

По словам истца, детективы НАБУ не рассмотрели заявление и не завели уголовное дело по факту правонарушения, в связи с чем он и был вынужден обратиться в суд. Последний, изучив детали дела, постановил частично удовлетворить требования заявителя.

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