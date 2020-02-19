Владимир Зеленский Коронавирус из Китая война на Донбассе

НАБУ заведет дело на Нефедова: Так решил суд

21:00
НАБУ заведет дело на Нефедова: Так решил суд - фото 1
НАБУ заведет дело на Нефедова: Так решил суд

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против главы Гостаможни Максима Нефедова.

Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО

Об этом говорится в вердикте Фемиды.

"Обязать уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, изложенных в заявлении ЛИЦО_3 вх. №Л-1687 от 23.01.2020", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению упомянутого лица (имя не называется – прим ред.), 23 января 2020 г. он обратился в НАБУ с требованием открыть уголовное производство из-за преступлений, совершенных группой лиц во главе с Максимом Нефедовым. Чиновники будто бы систематически получали взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков, что привело к нанесению государства ущерба в размере 40 млн грн.

По словам истца, детективы НАБУ не рассмотрели заявление и не завели уголовное дело по факту правонарушения, в связи с чем он и был вынужден обратиться в суд. Последний, изучив детали дела, постановил частично удовлетворить требования заявителя.

Напомним, Сытник уйдет в отставку: Он назвал условие.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Макс Нефедов НАБУ суд Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Бужанский отказался почтить память Героев Небесной Сотни – ВИДЕО - фото 1
Бужанский отказался почтить память Героев Небесной Сотни – ВИДЕО
18:20
"Черный ящик" лайнера МАУ получил повреждения – Иран - фото 1
"Черный ящик" лайнера МАУ получил повреждения – Иран
15:40
Алексей Данилов в роли "разрушителя мифов" - фото 1
СНБО: Совместного патрулирования с террористами не будет
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35