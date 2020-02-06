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Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО

16:24
Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО - фото 1
Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО

Глава Таможенной службы Максим Нефедов засветился на закрытой порно-вечеринке столичного клуба Queen.

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Об этом сообщает "Страна".

По данным источника, мероприятие с участием чиновника прошло 31 января.

Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО - фото 195483

В упомянутый клуб можно попасть по заранее составленным спискам. Очень часто там проходят вечеринки в стиле БДСМ, когда все присутствующие наряжены в латексные костюмы.

Примерно на такой встрече и расслаблялся чиновник. На опубликованном видео видно, как Нефедов вытанцовывает с девицами в откровенном наряде. Судя по отзывам в сети, обнаженные женщины - это не единственное, что может предложить клуб.

Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО - фото 195484

"Secret Room в ресторане Queen это нечто! Порно шоу, горы кокаина и много девушек легкого поведения. Всем рекомендую", - гласит один из комментариев.

Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО - фото 195482

Отметим, что Максим Нефедов является женатым человеком. В августе 2019 г. молодой чиновник отыграл свадьбу со своей любимой девушкой. Подробнее читайте здесь.

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