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НАБУ проводит обыски в Минстеце – ФОТО

17:40
НАБУ проводит обыски в Минстеце – ФОТО - фото 1
НАБУ проводит обыски в Минстеце – ФОТО

В четверг, 26 декабря, сотрудники НАБУ нагрянули с обысками в Министерство информационной политики Украины (Минстець) и ГП "Защита информационного пространства".

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Об этом сообщил госсекретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко.

"Обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 на сумму 15 миллионов гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN. МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", - написал чиновник в Facebook.

НАБУ проводит обыски в Минстеце – ФОТО - фото 193408

В само же НАБУ обыски в Минстеце пока никак не комментируют.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что работу Минстеця планируется полностью перезапустить. И не зря. За прошедшие годы новому учреждению так и не удалось стать "министерством пропаганды", более того, оно в чистую проиграло информационную войну России. Подробности читайте по ссылке.

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Минстець НАБУ Обыск Новости Украина
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