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На Закарпатье поезд протаранил авто, есть пострадавшие

17:40
На Закарпатье поезд протаранил авто, есть пострадавшие - фото 1
На Закарпатье поезд протаранил авто, есть пострадавшие

В четверг, 5 марта, в Закарпатской области "Mercedes Benz" вылетел на рейсы и попал под поезд. В результате ДТП пострадали 5 человек.


На Сумщине загорелся поезд с пассажирами – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Около 5:00 ч. водитель микроавтобуса "Mercedes Benz", 31-летний житель села Грушево, проигнорировал включенный красный свет светофора и опущенный шлагбаум, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. В результате удара автомобиль отбросило в кювет", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали 5 человек; все они были госпитализированы в больницу. Автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания транспортных средств Хустского отдела полиции.

По факту ЧП возбуждено уголовное производство (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения"). На данный момент ведется следствие.

Напомним, под Киевом поезд снес авто – жуткие ФОТО

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