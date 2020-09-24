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На Винничине депутат "получил люлей" от кандидата в депутаты и встал на путь мести

12:50
На Винничине депутат "получил люлей" от кандидата в депутаты и встал на путь мести - фото 1
На Винничине депутат "получил люлей" от кандидата в депутаты и встал на путь мести

В среду, 23 сентября, на Винничине кандидат в депутаты избил депутата Калиновского райсовета. Пострадавший не стал терпеть обиды и встал на путь мести.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"В полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую объединенную территориальной общину, сообщил, что около 18 часов на территорию его домохозяйства приехал действующий депутат Винницкого областного совета с кандидатом в депутаты областного совета. Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией", - говорится в сообщении.

Слово за слово и депутат облсовета нанес удар в голову депутату райсовета. Потерпевший обиды теперь не стал и повредил автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий его обидчику.

Свидетелем происшествия стал работник потерпевшего, который вмешался в драку и выстрелил вверх из травматического пистолета. Впоследствии пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован, а правонарушитель задержан полицией. Поврежденный автомобиль помещен на штрафплощадку. Следствием открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК ("Хулиганство").

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