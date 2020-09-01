На трассе "Киев-Одесса" сгорел автобус – ФОТО, ВИДЕО
На трассе "Киев-Одесса" сгорел автобус – ФОТО, ВИДЕО
Во вторник, 1 сентября, на трассе "Киев-Одесса" сгорел рейсовый автобус.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Киев Оперативный и dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел возле села Снежки. Около 16:57 пожар был потушен. Всего в салоне транспорта было около 20 пассажиров.
К счастью все они успели вовремя выйти из горящего салона и никто из них не пострадал.
А вот автобусу повезло куда меньше: он ремонту уже не подлежит.
Напомним, у с. Семиполки Киевской области произошла тройная ДТП. В результате ЧП пострадали 10 человек, один из них погиб.
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