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На трассе "Киев-Одесса" сгорел автобус – ФОТО, ВИДЕО

Вчера, 20:18
На трассе "Киев-Одесса" сгорел автобус – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
На трассе "Киев-Одесса" сгорел автобус – ФОТО, ВИДЕО

Во вторник, 1 сентября, на трассе "Киев-Одесса" сгорел рейсовый автобус.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Киев Оперативный и dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел возле села Снежки. Около 16:57 пожар был потушен. Всего в салоне транспорта было около 20 пассажиров.

На трассе 'Киев-Одесса' сгорел автобус – ФОТО, ВИДЕО - фото 204826

К счастью все они успели вовремя выйти из горящего салона и никто из них не пострадал.

На трассе 'Киев-Одесса' сгорел автобус – ФОТО, ВИДЕО - фото 204827

А вот автобусу повезло куда меньше: он ремонту уже не подлежит.

Напомним, у с. Семиполки Киевской области произошла тройная ДТП. В результате ЧП пострадали 10 человек, один из них погиб.

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