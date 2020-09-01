На трассе "Киев-Одесса" сгорел автобус – ФОТО, ВИДЕО

На трассе "Киев-Одесса" сгорел автобус – ФОТО, ВИДЕО

Во вторник, 1 сентября, на трассе "Киев-Одесса" сгорел рейсовый автобус.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Киев Оперативный и dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел возле села Снежки. Около 16:57 пожар был потушен. Всего в салоне транспорта было около 20 пассажиров.

К счастью все они успели вовремя выйти из горящего салона и никто из них не пострадал.

А вот автобусу повезло куда меньше: он ремонту уже не подлежит.

Напомним, у с. Семиполки Киевской области произошла тройная ДТП. В результате ЧП пострадали 10 человек, один из них погиб.