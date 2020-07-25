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Под Киевом перевернулся автобус, есть жертвы – ФОТО

Вчера, 20:30
Под Киевом перевернулся автобус, есть жертвы – ФОТО - фото 1
Под Киевом перевернулся автобус, есть жертвы – ФОТО

В субботу, 25 июля, у с. Семиполки Киевской области произошла тройная ДТП. В результате ЧП пострадали 10 человек, один из них погиб.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в начале 6-утра на 54 км автодороги Киев-Чернигов. По предварительным данным, водитель авто Volkswagen двигаясь, в направлении Чернигова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения в грузовике произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершила столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся", - говорится в сообщении.

Под Киевом перевернулся автобус, есть жертвы – ФОТО - фото 203208

В результате ЧП водитель грузовика погиб на месте, 9 пассажиров автобуса были госпитализированы.

Под Киевом перевернулся автобус, есть жертвы – ФОТО - фото 203209

В направлении Чернигова перекрыто две полосы движения, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения; следователи расследуют обстоятельства ДТП.

Напомним, в Польше в жуткое ДТП с участием двух грузовиков попал автобус с десятками украинцев ФОТО.

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