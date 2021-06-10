На Тайване начали использовать полностью автоматизированную систему тестирования COVID-19

В Тайване для проведения быстрых и точных тестов на COVID-19 применяется новая роботизированная система – ABB. Современное медицинское оборудование автоматизирует некоторые ручные операции, без которых невозможно обойтись в процессе исследования образцов.

Использование роботов не только повышает уровень чистоты анализов и сокращает риск ошибок, обусловленных человеческим фактором, а и практически до нуля снижает вероятность заражения коронавирусной болезнью сотрудников лаборатории.

Особенность внедрения роботизированной системы

Основная миссия роботов ABB заключается в обработке тестовых образцов на коронавирусную инфекцию. Принцип их работы следующий: медтехника, функционирующая как часть герметичного модульного решения, проводит сканирование пробирок, в которых находятся образцы, для сбора идентификационного материала. Далее компактные промышленные роботы добавляют в образцовый материал в реагенты и перемещают пробирки с ним между станциями. Всего лишь два электронных лаборанта, применяемых в автоматизированной системе тестирования на коронавирусную инфекцию, помогают персоналу за один час обработать 96 проб с точностью 99,99%.

Что представляет собой система QVS-96S

QVS-96S – полностью автоматизированная система, разработанная в Тайване компанией TCI Gene. Ее главная задача заключается в обнаружении COVID-19. В основе современной медицинской техники находится устройство для тестирования генов, которое является гарантом сохранения чистоты образцов на протяжении всей процедуры тестирования.

Система QVS-96S включает в себя роботов-манипуляторов, отвечающих за правильную идентификацию и тестирование образцов. Таким образом, электронные помощники способствуют получению максимально точных результатов тестирования. Применение системного решения позволяет проводить обработку проб в круглосуточном режиме. Если за час можно протестировать 96 пробирок, то за сутки – около 1800 единиц.

Система QVS-96S включает в себя три станции: экстракция, дозирование и анализ нуклеиновых кислот. На первых двух эксплуатируются небольшие роботы IRB 1200, произведенные компанией ABB:

Первый этап тестирования начинается с того, что лабораторный работник загружает образцы. Далее электронный лаборант забирает пробирки и сканирует их с помощью сканера штрих-кода. Это мероприятие нужно для фиксации информации и, чтобы в дальнейшем результат исследования совпадал с образцом. Завершением стадии считается извлечение из пробирок образцов РНК. Второй этап представляет собой добавление роботом реагентов сразу во все имеющиеся пробирки, в количестве 8 единиц, и помещение их в центрифугу. Свою работу он выполняет под определенным углом, в противном случае оставшиеся в партии пробы будут испорчены.

Роботы IRB 1200 отличаются высоким уровнем гибкости, степенью защиты IP 40 и гладкой поверхностью, которая исключает вероятность любых загрязнений.