В Украине выявили еще 807 новых зараженных коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 50 тысяч

За минувшие сутки в лабораториях Центра общественного здоровья было сделано стандартное для Украины количество положительных тестов на коронавирус, свидетельствующее о том, что ситуация никоим образом не улучшается.

Утром в среду, 8 июля, в министерстве здравоохранения объявили о том, что общее количество зараженных с момента фиксирования нулевого пациента в стране перевалило за отметку в 50 тысяч.

Приплюсовав "по стандарту МОЗ" 807 новых случаев инфицирования, в Центре общественного здоровья получили цифру в 50414 заболевших.

За вторник в больницах страны скончались 23 пациента с подтвержденным диагнозом. Всего же COVID-19 унес жизни 1306 человек.

Количество выздоровевших пациентов, согласно официальной статистике, которой не очень-то следует доверять, впервые за очень длительный период оказалось большим, чем цифра зараженных - 926 человек за сутки.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.