На Прикарпатье умерла женщина с подозрением на коронавирус

На Прикарпатье умерла женщина с подозрением на коронавирус

Во вторник, 17 марта, в одной из больниц Прикарпатья умерла 56-летняя женщина. У нее подозревают китайский коронавирус.

Об этом заявил и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

"Вчера в областной инфекционной больнице умерла больная 56 лет, жительница Ивано-Франковска. Выражаем соболезнования родным и близким... Поставили диагноз - грипп «А», осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением. Все образцы на исследовании, был ли у больной коронавирус, в работе. Эта смерть пока не подтверждена, что она наступила от коронавируса. Проверка продолжается. Все материалы направлены в Киев", - заявил политик.

Как уточнил Федорив, женщина заболела 13 марта. Через два дня она обратилась к врачу, пожаловавшись на повышенную температуру и сухой кашель. 16 марта у больной началась одышка и ее госпитализировали в местную больницу.

Отметим, что на данный момент в Украины подтверждены 2 случая смертей от коронавируса. По одному из них ведется следствие. Как и почему – узнаете здесь.