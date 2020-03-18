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Полиция расследует смерть женщины от коронавируса

18:20
Полиция расследует смерть женщины от коронавируса - фото 1
Полиция расследует смерть женщины от коронавируса

Национальная полиция Украины открыла уголовное дело из-за возможной халатности, приведшей к смерти женщины, зараженной COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

В заметке в одной из социальных сетей отмечается, что родители умершей женщины обвиняют врачей в неоказании надлежащей медицинской помощи их дочери. Женщина находилась в больнице с подозрением на ие коронавируса, однако положительные результаты тестов поступили уже после ее смерти.

По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции открыли уголовное производство ( ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником"). В случае доказательства вины, подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Отметим, что сами врачи свою вину полностью отрицают.

"Причина смерти - судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в мозг. Пациентку доставили в наше отделение, потому что она имела несколько повышенную температуру, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации был сопутствующей патологией, к летальному исходу привел не он", - заявила заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк .

Напомним, что по состоянию на 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев заражения китайским коронавирусом. Подробнее об этом читайте здесь.

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