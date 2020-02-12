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На охрану Зеленского в Омане потратили 75 тысяч из бюджета (ФОТО)

Вчера, 21:40
На отдых Зеленского все же были потрачены бюджетные деньги - фото 1
На отдых Зеленского все же были потрачены бюджетные деньги

Даже если президент летал и отдыхал в Омане в начале года за свои средства, его безопасность обеспечивали бойцы госслужбы охраны за государственные деньги. При этом полет лидера Зе команды за границу был исключительно частным - он отдыхал.

О том, сколько денег потратили на охрану президента в Омане, написал в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Парламентарий написал запрос в Управление государственной охраны, а ответ из ведомства опубликовал в соцсети.

Согласно документу, военнослужащие, которые обязаны осуществлять безопасность первого лица государства, получили 14 тысяч 820 гривен и 90 копеек суточных. Проезд же охранников Зеленского обошелся государству в 59 тысяч 499 гривен. Проживание же бойцов ГСО, судя по всему, оплачивал сам президент.

На охрану Зеленского в Омане потратили 75 тысяч из бюджета (ФОТО) - фото 195783

“И пока все продолжают кричать, что эту поездку Зеленский оплатил за свой счет, давайте не забывать, что он пока Президент. И любые его действия, поездки или прихоти ближайшие годы будут влиять на бюджет миллионов украинцев”, – отметил Гончаренко.

Как известно, тусовка Зеленского в Омане стала показательной для всей действующей власти в стране. Во-первых, верховный главнокомандующий не должен покидать страну в то время, когда на ее территории ведутся боевые действия и едва ли не каждый день гибнут люди. Во-вторых, вновь прокололась пресс-служба, сработав постфактум. В-третьих, не стоит забывать, что Оман соседствует с Ираном, которые в эти часы как никогда близок к открытому военному противостоянию с США после того как американцы по приказы Трампа уничтожили одного из иранских генералов.

Кроме того, в дни, когда Зеленский загорал на пляже, Тегеран сбил "Боинг" МАУ, а вместо обещанного "срочного вылета" президент потратил на дорогу домой почти сутки. При этом в Украине фактически не было никого из власть имущих, которые бы могли принимать стратегические решения при отсутствии главы государства - все артисты "95 квартала" разъехались по отпускам.

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