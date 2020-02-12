На охрану Зеленского в Омане потратили 75 тысяч из бюджета (ФОТО)

На отдых Зеленского все же были потрачены бюджетные деньги

Даже если президент летал и отдыхал в Омане в начале года за свои средства, его безопасность обеспечивали бойцы госслужбы охраны за государственные деньги. При этом полет лидера Зе команды за границу был исключительно частным - он отдыхал.

О том, сколько денег потратили на охрану президента в Омане, написал в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Парламентарий написал запрос в Управление государственной охраны, а ответ из ведомства опубликовал в соцсети.

Согласно документу, военнослужащие, которые обязаны осуществлять безопасность первого лица государства, получили 14 тысяч 820 гривен и 90 копеек суточных. Проезд же охранников Зеленского обошелся государству в 59 тысяч 499 гривен. Проживание же бойцов ГСО, судя по всему, оплачивал сам президент.

“И пока все продолжают кричать, что эту поездку Зеленский оплатил за свой счет, давайте не забывать, что он пока Президент. И любые его действия, поездки или прихоти ближайшие годы будут влиять на бюджет миллионов украинцев”, – отметил Гончаренко.

Как известно, тусовка Зеленского в Омане стала показательной для всей действующей власти в стране. Во-первых, верховный главнокомандующий не должен покидать страну в то время, когда на ее территории ведутся боевые действия и едва ли не каждый день гибнут люди. Во-вторых, вновь прокололась пресс-служба, сработав постфактум. В-третьих, не стоит забывать, что Оман соседствует с Ираном, которые в эти часы как никогда близок к открытому военному противостоянию с США после того как американцы по приказы Трампа уничтожили одного из иранских генералов.

Кроме того, в дни, когда Зеленский загорал на пляже, Тегеран сбил "Боинг" МАУ, а вместо обещанного "срочного вылета" президент потратил на дорогу домой почти сутки. При этом в Украине фактически не было никого из власть имущих, которые бы могли принимать стратегические решения при отсутствии главы государства - все артисты "95 квартала" разъехались по отпускам.