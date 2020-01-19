200 тысяч в сутки: журналисты выяснили, как отдыхал Зеленский в Омане

Отдых обошелся Зеленскому в несколько миллионов

"Рабочая поездка" президента и его семьи в Оман обошлась "в копеечку". И это при условии, что лидер Зе команды тратил на нее не государственные деньги, а личные. Впрочем, источник средств, на которые отгудел Зеленский после нового года, еще неизвестен.

Журналист "4 канала" Андрей Ткачук побывал в отеле, где в начале января побывал Зеленский с семьей.

Работнику СМИ удалось выяснить, что отдых глава государства планировал заранее, так что номер в самом элитном заведении Омана был заказан задолго до прибытия президента.

Чилился зе гарант в Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel таким образом, что рядовые посетители и официанты его практически не видели.

В то же время встречу Зеленского с одним из министров Омана журналисту подтвердили. Так что официальная встреча у президента была лишь одна - с главой местного МИД, который поддержал Иран конфликте с США. И переговоры эти в Офисе президента организовывали в авральном режиме, чтобы прикрыть своего вечно отдыхающего патрона.

Что же касается стоимости отдыха, то номер, в котором остановились Зеленские, стоит около 135 тысяч гривен в сутки без учета налогов. Полная сумма, которую отдавал президент за проживание и питание - 200 тысяч гривен за ночь.

Тусовка Зеленского в Омане стала показательной для всей действующей власти в стране. Во-первых, верховный главнокомандующий не должен покидать страну в то время, когда на ее территории ведутся боевые действия и едва ли не каждый день гибнут люди. Во-вторых, вновь прокололась пресс-служба, сработав постфактум. В-третьих, не стоит забывать, что Оман соседствует с Ираном, которые в эти часы как никогда близок к открытому военному противостоянию с США после того как американцы по приказы Трампа уничтожили одного из иранских генералов.

Кроме того, в дни, когда Зеленский загорал на пляже, Тегеран сбил "Боинг" МАУ, а вместо обещанного "срочного вылета" президент потратил на дорогу домой почти сутки. При этом в Украине фактически не было никого из власть имущих, которые бы могли принимать стратегические решения при отсутствии главы государства - все артисты "95 квартала" разъехались по отпускам.