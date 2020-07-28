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На Львовщине прогремел взрыв, один человек погиб

10:46
На Львовщине прогремел взрыв, один человек погиб - фото 1
На Львовщине прогремел взрыв, один человек погиб

Во Львовской области взорвалось авто, один человек погиб.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Около шести часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек", - говорится в сообщении.

На Львовщине прогремел взрыв, один человек погиб - фото 203266

На место ЧП выехали кинологи, саперы и СОГ. Осмотрев место происшествия, специалисты обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль "Мицубиси Паджеро", в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Особа погибшего установлена – им является 41-летний житель Львова.

На данный момент правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, в центре Киева взорвался автомобиль - ВИДЕО.

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