На Львовщине прогремел взрыв, один человек погиб

На Львовщине прогремел взрыв, один человек погиб

Во Львовской области взорвалось авто, один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Около шести часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек", - говорится в сообщении.

На место ЧП выехали кинологи, саперы и СОГ. Осмотрев место происшествия, специалисты обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль "Мицубиси Паджеро", в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Особа погибшего установлена – им является 41-летний житель Львова.

На данный момент правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, в центре Киева взорвался автомобиль - ВИДЕО.