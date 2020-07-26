В Харькове возле автомойки взорвалась граната (ФОТО)

В Харькове - очередной взрыв

В ночь на воскресенье, 26 июля, неизвестные взорвали РГД-5 возле помещения автомойки на улице Глебовской, 1. О происшествии полицейским сообщил владелец пострадавшего здания.

Как заявили сегодня в полиции Харьковской области, днем хозяин автомойки обнаружил выбитые окна и поврежденный фасад здания, после чего набрал "102".

На вызов прибыли эксперты-криминалисты и следователи, которые обнаружили характерные для взрыва гранаты повреждения, а также осколки от РГД-5.

- В результате происшествия никто не пострадал. Информация о взрыве зарегистрирована в в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции Харькова. По факту ЧП открыто уголовное дело по части четвертой статьи 296 УК Украины - "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия", - написал на своей странице в Facebook начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж.

Если злоумышленников найдут, а их вину докажут в суде, им грозит от трех до семи лет лишения свободы. Впрочем, шансов найти преступников крайне мало.

Связан ли инцидент с какими-либо разборками или попытками надавить на владельца автомойки, неизвестно.