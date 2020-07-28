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На Луганщине вандалы осквернили памятник героям ВСУ, НПУ ищет преступников

08:31
На Луганщине вандалы осквернили памятник героям ВСУ, НПУ ищет преступников - фото 1
На Луганщине вандалы осквернили памятник героям ВСУ, НПУ ищет преступников

В Луганской области вандалы осквернили памятник героям ВСУ, погибших во время освобождения Лисичанска в 2014 г.

В оккупированном Крыму вандалы осквернили могилы татар

Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

"Лисичанской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту осквернения памятного мемориала лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 297 УК Украины). Следствием установлено, что в ночь с 23 на 24 июля 2020 года неизвестные облили краской красного цвета памятный мемориал погибшим при освобождении города Лисичанска в июле 2014 года военнослужащим Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

На данный момент следственные действия по делу продолжаются. В случае поимки преступников им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, на Житомирщине неизвестный надругался над флагом Украины.

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