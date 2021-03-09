На Літню Олімпіаду-2021 не пустять іноземних уболівальників

Японія, як і за часів Середньовіччя, закрита країна

Літню Олімпіада, якщо, звісно, відбудеться, пройде без іноземних уболівальників. На трибуних спостерігати за головними спортивними стартами зможуть лише резиденти Країни Сонця, що сходить.

Уряд Японії заборонить іноземним уболівальникам приїжджати на Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо влітку 2021 року. Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на анонімні джерела. За словами співрозмовників агентства, влада побоюється погіршення ситуації з пандемією в країні і завезення нових, більш заразних штамів коронавируса з-за кордону.

До кінця березня японська сторона проведе зустріч з Міжнародним олімпійським комітетом, на якій буде прийнято формальне рішення по іноземним уболівальникам.

Організатори Олімпіади також мають намір провести без глядачів церемонію старту естафети олімпійського вогню, яка запланована на 25 березня. Що стосується самих Ігор, вони можуть відбутися як за зачиненими дверима, так і при обмеженій кількості глядачів з Японії. Але це не точно.

Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти влітку 2020 року, але їх перенесли на рік через пандемію коронавируса. Олімпіада в японській столиці має пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року Паралімпіада - з 24 серпня по 5 вересня.

Через пандемію коронавірусу в Японії вже діє заборона на видачу нових віз іноземцям. В країну можуть в'їжджати тільки громадяни Японії та іноземці, які мають довгострокові візи або постійно проживають там.