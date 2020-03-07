На лайнере с коронавирусом пребывают десятки украинцев – СМИ

На лайнере с коронавирусом пребывают десятки украинцев – СМИ

На борту лайнера "Grand Princess", охваченного китайским коронавирусом, пребывают 49 украинцев.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на МИД Украины.

"По информации Государственного Департамента США, на борту круизного лайнера "​​Grand Princess" находится 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - говорится в сообщении.

На данный момент судно находится у берегов Северной Калифорнии (США). На его борту пребывают 3500 человек, у 21 из них подтвердили заболевание на китайский коронавирус COVID-2019.

Напомним, 5 февраля 2020 г. у берегов Японии из-за вспышки коронавируса был поставлен на карантин круизный лайнер Diamond Princess с 25 украинцами на борту. Некоторых из них поразил китайский коронавирус. Подробнее об этом читайте здесь.