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На лайнере с коронавирусом пребывают десятки украинцев – СМИ

13:30
На лайнере с коронавирусом пребывают десятки украинцев – СМИ - фото 1
На лайнере с коронавирусом пребывают десятки украинцев – СМИ

На борту лайнера "Grand Princess", охваченного китайским коронавирусом, пребывают 49 украинцев.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на МИД Украины.

"По информации Государственного Департамента США, на борту круизного лайнера "​​Grand Princess" находится 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - говорится в сообщении.

На данный момент судно находится у берегов Северной Калифорнии (США). На его борту пребывают 3500 человек, у 21 из них подтвердили заболевание на китайский коронавирус COVID-2019.

Напомним, 5 февраля 2020 г. у берегов Японии из-за вспышки коронавируса был поставлен на карантин круизный лайнер Diamond Princess с 25 украинцами на борту. Некоторых из них поразил китайский коронавирус. Подробнее об этом читайте здесь.

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