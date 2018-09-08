На кравчучке в темное прошлое: Почему не стоит верить Леониду Кравчуку

11:40 , Сегодня , Сегодня

Кравчук призывает голосовать за Тимошенко / Украинская правда

На неделе громко прозвучали слова первого президента Независимой Украине Леонида Кравчука о том, что Юлия Тимошенко - это шикарный и единственно возможный выбор. Без Табу объясняет, почему это не так, а также - почему Кравчук - не тот человек.

Пожалуй, ни в одной бывшей советской республике с бывшими президентами не носятся так, как в Украине. Возможно, дело в том, что они все как один живы и сравнительно здоровы. В Туркменистане вон, к примеру, культ личности Сапармурата Ниязова после его смерти начал испаряться и сейчас существует как явление недавнего прошлого, а не современного. А в странах Балтии и речи не идет о том, чтобы держать на виду (анти)героев минувших дней.

Кто-то наверняка удивится, узнав, что Леонид Кравчук в свои 84 не то что не умер, а ведет весьма бодрый образ жизни. Еще большее удивление вызывает другой факт: к его мнению касательно отдельных политических процессов и событий все еще предлагают прислушиваться.

"Я думаю, если бы женщина была Президентом в это трудное время, Украина не имела бы сегодня войны. Я в этом убежден. И думаю, когда станет президентом женщина, для нее мир и спокойствие для Украины станут определяющим".. Простите, что?

На днях первый президент Украины, скажем, недвусмысленно намекнул на симпатию к Юлии Тимошенко как к фавориту президентских выборов – мол, возглавляла бы государство женщина, то и войны никакой бы не было. А потом еще и признался в том, что целиком и полностью поддерживает так называемый «новый курс».

Если вы думаете, что это последствия старческого маразма, то глубоко ошибаетесь. Леонид Макарович вполне в своем уме и продолжает гнуть линию, избранную лет шестьдесят назад, когда он в торжественной обстановке получил партбилет ныне запрещенной коммунистической организации. При подробном изучении жизненного пути наружу то и дело вылезают нюансы, дающие понять, что бывших коммунистов и московских служак не бывает. Так что заблуждаться насчет многолетнего борца за идеологическую чистоту «Советской Украины» не стоит.

Прежде всего, нужно отметить, что президентом Кравчук 27 лет назад стал не то чтобы по воле случая, но уж точно на безрыбье. Толпа на многотысячных митингах в Киеве почтения последнему главе Верховного Совета УССР, мягко говоря, не выказывала, предлагая проваливать в Москву следом за повысившимся до заместителя генсека ЦК КПСС Владимира Ивашко. В авангарде борьбы за суверенитет были люди других взглядов и убеждений. Однако в декабре 91-го вдруг выяснилось, что другой кандидатуры на почетную роль нет. Точнее, она была, но Москва повела настолько радикальную агитацию против Вячеслава Чорновола, что исход выборов был предсказуем еще до голосования.

Диссидентам и патриотам было за что не любить Кравчука. Еще во времена правления кремлевских старцев он активно «очищал от религиозной скверны» западные области Украины. Это несколько позже (когда Политбюро даст отмашку праздновать всей страной тысячелетие крещения Руси, а Горбачев наведается на аудиенцию к Папе Римскому) выяснится, что «восточная политика» Ватикана сама по себе угрозы существованию СССР не несла. Но вот любые намеки на униатство как одно из проявлений украинского национализма бросали в дрожь как секретаря ЦК КПУ по идеологии Кравчука, так и его высокое начальство.

После незапланированного поражения на внеплановых президентских выборах 1994 года бывшее первое лицо Украины из политики никуда не девалось. Когда в середине девяностых с подачи РФ случилось переформатирование социал-демократической партии, Кравчук влился в ряды СДПУ (о). И заодно получил одну из главных ролей в спектакле под названием «Мы же братья». Он возглавлял парламентскую фракцию на протяжении третьего и четвертого созывов Верховной Рады, отвлекая на себя внимание неоднозначными заявлениями, пока негодяи вроде Медведчука потихоньку рушили и без того шаткий фундамент независимого государства. Но непуганый еще электорат “велся" – как же, первым президентом страны кого попало не выберут.

Апофеоз украинофобии и поклонения кремлевским божкам приключился в 2006 году. Незадолго до этого произошла Оранжевая революция, которую Кравчук, разумеется, не поддержал, но сейчас благодаря колоритным выступлениям Людмилы Янукович и прочих сторонников дважды не судимого провластного кандидата об этом никто и не вспомнит. А накануне очередных парламентских выборов из Москвы поступила команда собрать «оппозиционный блок» под названием «НеТак!», в состав которого вошла и СДПУ (о). Причины были понятны: новая украинская власть даже сбежавшего на Запад Березовского не устраивала, не то что Путина и его клику.

Сборище упырей во главе с Кравчуком из 2006 активно трудится на победу пророссийских сил и сейчас

Всплывший недавно в украинском сегменте интернета короткое агитационное видео, которое 12 лет перед выборами крутили по всем каналам, дает понять, что кремлевские политтехнологи как не умели работать изящно, так и не научились по сей день. Мало что с названием «конкурирующей силы» облажались, так еще и ролик наполнили отборным бредом.

Единственная более-менее адекватная реплика досталась как раз Кравчуку (оно и понятно, первый номер списка), но слова о культе личности звучат все равно смешно. Кстати, «НеТак!» по итогу даже проходной барьер не преодолел, после чего карьера экс-президента как публичного политика по сути закончилась.

И сейчас, когда матерый коммунист пытается нести в народ якобы свои идеи, не нужно забывать, кто за ним стоит. Если человек в 44 с удовольствием работал против Украины, то с чего бы ему менять вектор и барина в 84? Это еще одно доказательство возможного альянса Медведчук – Тимошенко, о котором ныне смело заговорили даже за поребриком, понимая, что шило в мешке долго не утаишь. Похоже, силы зла действительно консолидируются быстрее, чем условное добро. И демарш Кравчука - явное тому доказательство.

Виталий Могилевский, Без Табу