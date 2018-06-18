Новый курс в никуда: Тимошенко никого не сможет обмануть

10:40 , Сегодня 8 , Сегодня

"Новый курс" Тимошенко в одном фото

Почему предвыборные маневры Тимошенко эффектны, но бесполезны по определению - читайте в материале Без Табу.

Пятничные события в Киеве, похоже, разделили готовящийся к выборам украинский политикум на три неравных части. По крайней мере, именно так выглядят формирующиеся предвыборные расклады. Посредине застряла серая масса, для которой преодоление пятипроцентного барьера на выборах в Раду и/или попадание лидера политсилы во второй тур президентских считаются пределом мечтаний. С одной стороны от этого столпотворения расположился уверенный в своей победе и располагающий нешуточным админресурсом Порошенко, с другой – все еще верящая в нелогичное чудо и социологию Тимошенко.

По-хорошему, вся эта возня с «новым курсом» и дорогостоящим и, чего греха таить, - красивым форумом в столице больше похожа на агонию. Да, уже сейчас, когда официальная предвыборная кампания еще не стартовала, ЮВТ уже начала напропалую сорить деньгами направо и налево словно неумелый игрок в покер, идущий ва-банк в безвыигрышной ситуации.

Мелкокалиберные популисты, конечно, при таких затратах выглядят непрезентабельно, но и не теряют толком ничего. А наиболее лояльная часть электората и вообще остается недовольна: им бы организовать, например, раздачу второй очереди долгов Сбербанка СССР, а не мероприятие для избранных.

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Основная масса наблюдателей запомнит эти яркие, но бесполезные посиделки в основном благодаря обнаженному по пояс безвестному юноше, оказавшемуся на сцене в кульминационный момент. Скорее это была хорошо продуманная провокация, поскольку нехитрый боди-арт на спине давал понять, что новый курс приведет Украину и украинцев к полной, извините, заднице. Но кое-кто все равно засмотрелся не на надписи, а на фигуру «чертика из табакерки», так как она в логику мышления пиарщиков Тимошенко вписывалась вполне.

Неизвестно, кто и когда подсказал имиджмейкерам разыгрывать карту сексуальности, но выглядело это удивительно нелепо с самого начала. В лучшем случае ответственный за внешние эффекты попросту пересмотрелся “Футурамы”, ведь ассоциации с “Мамочкой”, главной промышленницей и антагонисткой, в отдельных случаях напрашиваются мгновенно. Но самая простая и объяснимая версия – чья-то злая шутка в духе сказки Андерсена про новый наряд короля. И действительно, почему бы не поживиться за счет немолодой матроны, чье самолюбие весь этот китч вполне себе тешит, но на рейтинг в сторону повышения не влияет никак?

Кстати, попутно возникает еще один уместный вопрос: а за чей счет банкет? Явно не за государственный, поскольку дотации, полученные за попадание “Батькивщины” в парламент, давно закончились. Намеки на Игоря Коломойского в роли генерального спонсора предвыборной кампании Тимошенко пока остаются таковыми без основательных подтверждений. Опальный олигарх вообще имеет привычку наговорить в интервью немало взаимоисключающих вещей, а потом удивить своими действиями и соратников, и оппонентов.

Есть, правда, одна мелочь, которая Коломойского к землячке может привязать намертво вопреки былым недомолвкам. Дело в том, что бывший владелец “Приватбанка” пускай и не слишком очевидно, но все же неровно дышит к “Народному Фронту”. Многие помнят о том, как он от всей души вложился в раскрутку Яценюка под выборы, которые в итоге выиграл Янукович. А слухи о возможном расколе НФ и слиянии части партии с “”Батькивщиной в последнее время начали множиться с невиданной скоростью. Это пока лишь слухи, но кто знает…

С политической точки зрения – и это самое главное – Юлия Тимошенко не предлагает ничего кардинально нового. Все эти призывы к превращению Украины в исключительно парламентскую республику кажутся не более чем поводом дорваться до процесса реформирования Конституции. Это словно прорыв к прилавку с ценным товаром под аккомпанемент бесконечных «я просто спросить»: не успеешь оглянуться, а враги уже откатили изменения законодательной базы до образца по умолчанию, где президент был даже не царем и богом, а обладателем прав «суперпользователя». Тот же Порошенко на подобный трюк официально не решится в ближайшие годы из-за необходимости поддерживать хоть какую-то иллюзию демократии, а Тимошенко – запросто. Ей-то терять по сути нечего, а цель близка.

А остальное – сплошной сумбур. Обещания привести в политику новые лица на фоне мелькающих рядом Бондаренко, Наливайченко и Кравчука. Обещание улучшить благосостояние народа при категорическом отказе даже подумать о снятии моратория на продажу сельхозугодий. Призывы остановить войну на Донбассе, но не радикальные, а деликатные. Для Тимошенко Россию ведь нельзя называть агрессором и оккупантом, а то кремлевские кураторы еще обидеться могут ненароком. Как это еще свита не подсказала неудавшейся королеве пообещать возвращение курса доллара на уровень лета 2013 года?

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Вот и закончилось все предсказуемо: не дав голодным до конкретики избирателям ничего, Тимошенко в ответ получила ровно столько же отдачи. Что ни говорите, но некоторым политикам лучше раздавать гречку, чем говорить или устраивать шоу. По крайней мере, лояльный электорат таким образом поймет, чего от него хотят и что обещают взамен. Народ ведь пошел вредный, избалованный децентрализацией, после пламенных речей может и реальных реформ, не дай боже, потребовать.

А гречка в случае чего любое зрелище заменит, не так ли?

Виталий Могилевский, Без Табу