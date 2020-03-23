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На Кабмин Гончарука завели дело из-за COVID-19 - ФОТО

14:29
На Кабмин Гончарука открыли дело из-за COVID-19 - ФОТО - фото 1
На Кабмин Гончарука открыли дело из-за COVID-19 - ФОТО

CАП открыла уголовное производство из-за бездействия правительства Алексея Гончарука в противодействии пандемии COVID-19.

Гончарук сбежал из Украины с преступной компанией – ФОТО

Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Facebook.

"Заместителем Генерального прокурора - главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

На Кабмин Гончарука завели дело из-за COVID-19 - ФОТО - фото 197644

По данным следствия, 31 января и 8 февраля 2020 г. глава СНБО Алексей Данилов направил письма главе Кабмина Алексею Гончаруку "о насущной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания коронавирус Covid-19".

Однако правительство Гончарука проигнорировало полученные запросы.

23 марта 2020 сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в Единый реестр по ч.2 ст.367 УК Украины. В соответствии со ст. 214 УПК Украины досудебное расследование поручено следователям центрального аппарата ГБР.

Напомним, 3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. В этот же день глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

4 марта на внеочередном заседании ВРУ президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.

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Алексей Гончарук ГБР САП Пандемия коронавируса СНБО Новости Украина
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