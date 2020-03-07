Гончарук сбежал из Украины с преступной компанией – ФОТО

Гончарук сбежал из Украины с преступной компанией – ФОТО

Экс-глава Кабмина Алексей Гончарук улетел из Украины. И не один, а с сомнительной компанией.

Об этом сообщила журналистка Ирина Федорив в блоге "УП".

Политика заметили в эконом-классе пассажирского лайнера, отправляющегося в Португалию. Компанию ему составил скандальный экс-мэр Ирпеня Владимир Карплюк, с которым у него имеются определенные связи.

"Была информация, что после президентских и парламентских выборов и договоренностей с БПП, Карплюк пытается сбежать ... И тут мне два источника сказали, что он вернулся, потому что получил гарантии от экс-премьера Гончарука. Это после того, как команда Карплюка организовала противозаконно в Ирпенском горсовете склад агитации БПП. Меня предупредили, что границы Беличанского леса в натуре не будет, будет блокироваться присоединение Коцюбинского к Киеву, хотя этого требует община, потому что такие договоренности с Карплюком и, конечно, Карплюк не сядет, потому что есть договоренности на высшем уровне", - заявила журналистка и поинтересовалась "ценой договорняка".

"После отставки Гончарук улетает из страны вместе с Карплюком. ... Какова цена договорняка? Гончарук наплевал на избиение людей в регионе. ... на поджоги машин в нашем регионе и почти на 30 тыс населения Коцюбинского, большинство которого хочет жить в Киеве и просит присоединить анклав к столице ", - написала Федорив.

Напомним, 3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. В этот же день глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

4 марта на внеочередном заседании ВРУ президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.