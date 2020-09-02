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На востоке Украины вспыхнул сокрушительный пожар: Зеленский срочно созвал совещание

19:42
На востоке Украины вспыхнул сокрушительный пожар: Зеленский срочно созвал совещание - фото 1
На востоке Украины вспыхнул сокрушительный пожар: Зеленский срочно созвал совещание

В среду, 2 сентября, Харьковщину и Луганщину охватил мощный пожар. За короткое время сокрушительное пламя успело охватить около 400 гектаров леса. В связи с усложнением ситуации президент Украины созвал срочное совещание.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. В одном из сел сгорели 8 домов из 150. Представители ГСЧС сообщили главе государства, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. На Луганщине привлекли подразделения Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание свалки. В то же время правоохранительные органы не исключают версии поджога. На данный момент продолжается тушение огня, однако ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.

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