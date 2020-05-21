Боевики подорвали грузовик ВСУ, один воин погиб

Боевики подорвали грузовик ВСУ, один воин погиб

В четверг, 21 мая, в Луганской области российские боевики подорвали грузовик ВСУ. В результате теракта один военнослужащий погиб, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"На Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы. Пострадавшие воины были доставлены в лечебное учреждение и получили надлежащую медицинскую помощь. Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ООС, в ответ украинские воины применили имеющееся вооружение. Потери оккупантов уточняются.

Отметим, что сутками ранее президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию СМИ по итогам прошедшего года и в очередной раз подтвердил свою верность "дипломатической" линии решения донбасского вопроса. В то же время гарант заявил, что никогда не запрещал ВСУ стрелять в ответ на провокации боевиков. Подробности читайте по ссылке.