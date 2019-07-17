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На Донбассе объявят очередное перемирие

Вчера, 23:00
Путинские боевики обещали прекратить стрелять - фото 1
Путинские боевики обещали прекратить стрелять

В среду, 17 июля, на заседании Трехсторонней контактной группы представители Украины якобы договорились с боевиками "ДНР", "ЛНР" и якобы непричастными к войне русскими о бессрочном прекращение огня на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарки Олифер.

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Судя по словам представительницы вернувшегося благодаря Зеленскому в переговорную группу экс-президента, террористы, ОБСЕшники и наша делегация в Минске занималась очередными переливаниями из пустого в порожнее - "подтверждали положительное влияние практики подтверждения преданности режима прекращения огня", хотя перемирия на самом деле никогда не соблюдались.

При этом сегодня путинские боевики в снова взяли на себя обязательства прекратить обстрелы, хотя от них это вообще не зависит, ведь всем рулят русские, а не марионетки Пушилин и Пасечник.

Теперь же, в ночь с 21 на 22 июля на Донбассе якобы должен наступить бессрочный мир. Правда, веры заявлениям боевиков нет. Особенно с учетом намерений Путина продолжать военную агрессию против Украины. Ведь с момента победы Владимира Зеленского на выборах обстрелы на линии фронта постоянно усиливались.

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