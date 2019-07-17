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Накажут ли Россию за гибель "Боинга" МН-17

16:25
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Ответит ли Россия за военные преступления? - фото 1
Ответит ли Россия за военные преступления?

Следствие по делу о гибели самолета рейса "Боинга" МН-17 и смерти 298 человек давно завершено и выводы однозначны – преступление в украинском небе совершили русские военные. Впереди - суд и надежда на справедливость.

Следствие установило, голландский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады ВС России. Прокуратура Нидерландов также обвиняет более 100 российских граждан и местных наемников российских спецслужб в уничтожении лайнера Малайзийских авиалиниий и гибели 298 человек.

Свидетель по делу MH17: мы вели "Бук" целый день

Теперь Россию ждет международный трибунал. Редакция Без Табу интересуется, как будет развиваться ситуация дальше.

 
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