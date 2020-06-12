Мясо закончилось: в Донецк для вербовки наемников в Ливию прибыл VIP-посланник "Вагнера"

Бородай приезжал в Донецк для набора убийц

В среду, 10 июня, террористы по всей Донецкой области перекрыли дороги для проезда элитного кортежа, в составе которого находились офицеры ФСБ. Они охраняли важного гостя, который приехал из России с "почетной миссией".

Для того, чтобы прибывший из Москвы террорист промчался по захваченному русскими региону с комфортом, на дороги выгнали российских военных, хотя традиционно для таких целей привлекают боевиков из числа местных.

Как оказалось, VIP-посланником от Путина был бывший "премьер" недореспублики Александр Бородай, который в 2014-м году был одним из главарей группировки "ДНР", находился в роли смотрящего за политическим курсом во время создания "республики" и плотно курировал все происходящее в Донецке в контакте с ФСБшниками.

После своего бегства с оккупированных территорий, когда запахло жареным, Бородай возглавил организацию "Союз добровольцев Донбасса". Фактически она занималась отбором наемников для участия в боевых действиях в других странах. Благодаря высокопоставленному террористу сотни боевиков из "ДНР" и "ЛНР" подписывали контракты с ЧВК "Вагнера" и уезжали погибать в Сирию. Впрочем, поскольку жителям оккупированных территорий Украины русские платили по-минимуму, а в горячих точках их забрасывали в самые опасные места фактически на верную смерть, поток боевиков из Донбасса в интересные для Путина государства быстро сошел на нет.

А вот после событий в Ливии, где войскам "ЧВК Вагнера" насыпали по полной, у Кремля появилась жесткая необходимость набрать свежее "мясо", Бородая прислали сначала в Луганск, а затем - в Донецк.

Как свидетельствуют фотографии, выложенные пособниками Бородая в соцсетях, в захваченной шахтерской столице российский террорист встречался со своими соратниками и "коллегами" по 2014-му.

Встречался, по данным Без Табу, боевик и с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным, которому и описывал суть просьбы из Москвы - сбор тысячи боевиков из числа местных жителей.