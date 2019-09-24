"Мы не простим вам!": как Грета Тунберг "изменила" мир

"Мы не простим вам!": как Грета Тунберг "изменила" мир

В понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке началась 74 Генеральная ассамблея ООН. Что там обсуждали – мало кто вспомнит и через год. Но одна речь уже успела войти в историю. Ее автором является 16-летняя девочка. Итак, знакомьтесь – Грета Тунберг...

..шведская школьница и эко-активистка. Однажды вступив на путь протеста, маленькая девочка обрела свой смысл жизни. В краткие сроки о ней узнал весь мир.

Она уже успела выступить в британском парламенте, встретиться с Бараком Обамой и стать одним из кандидатов на Нобелевскую премию мира.

"Да, мы можем!". Девочка Грета и Барак Обама

А недавно ее пригласили в ООН. Не долго думая, Грета отправилась в Нью-Йорк на яхте с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу.

Дорога заняла около месяца.

Прибыв на место, активистка принялась наводить порядки. Давно трибуна ООН не видала таких страстей и гнева.

"Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями", - гремел в стенах зала голос Греты.

Swedish climate activist Greta Thunberg at #UNGA: "This is all wrong...You all come to us young people for hope. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words—and yet, I'm one of the lucky ones." https://t.co/YTVSvKxTkg pic.twitter.com/px90HghuQd — ABC News (@ABC) 23 вересня 2019 р.

Еле сдерживая слезы, она заявила следующее:

"Люди страдают. Люди умирают. Рушатся целые экосистемы. Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!"

Прислушаются ли к ней в ООН? Как сообщают источники, в ближайшее время участники саммита действительно планируют ускорить процесс подписания и ратификации Парижского соглашения (по вопросам климата).

Что изменила Грета?

По факту, ничего масштабного. Да, Грете Тунберг удалось по новому поставить проблему экоактивизма и возможно она даже получит свою Нобелевскую премию мира. Но что это меняет?

Мир (в том числе и развитая его часть) все еще нуждается в древесине, газе и нефти; глобальное потепление все так же марширует победным шагом, до неузнаваемости изменяя нашу планету.

Выступление Греты - это лишь один из немногих громких голосов отчаяния, громкиих, но недостаточно шумных, для того чтобы перекрыть звуки бензопил и буровых установок.