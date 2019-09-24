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"Мы не простим вам!": как Грета Тунберг "изменила" мир

12:24
"Мы не простим вам!": как Грета Тунберг "изменила" мир - фото 1
"Мы не простим вам!": как Грета Тунберг "изменила" мир

В понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке началась 74 Генеральная ассамблея ООН. Что там обсуждали – мало кто вспомнит и через год. Но одна речь уже успела войти в историю. Ее автором является 16-летняя девочка. Итак, знакомьтесь – Грета Тунберг...

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..шведская школьница и эко-активистка. Однажды вступив на путь протеста, маленькая девочка обрела свой смысл жизни. В краткие сроки о ней узнал весь мир.

'Мы не простим вам!': как Грета Тунберг 'изменила' мир - фото 188310

Она уже успела выступить в британском парламенте, встретиться с Бараком Обамой и стать одним из кандидатов на Нобелевскую премию мира.

'Мы не простим вам!': как Грета Тунберг 'изменила' мир - фото 188311

"Да, мы можем!". Девочка Грета и Барак Обама

А недавно ее пригласили в ООН. Не долго думая, Грета отправилась в Нью-Йорк на яхте с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу.

Дорога заняла около месяца.

Прибыв на место, активистка принялась наводить порядки. Давно трибуна ООН не видала таких страстей и гнева.

"Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями", - гремел в стенах зала голос Греты.

Еле сдерживая слезы, она заявила следующее:

"Люди страдают. Люди умирают. Рушатся целые экосистемы. Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!"

Прислушаются ли к ней в ООН? Как сообщают источники, в ближайшее время участники саммита действительно планируют ускорить процесс подписания и ратификации Парижского соглашения (по вопросам климата).

Что изменила Грета?

По факту, ничего масштабного. Да, Грете Тунберг удалось по новому поставить проблему экоактивизма и возможно она даже получит свою Нобелевскую премию мира. Но что это меняет?

Мир (в том числе и развитая его часть) все еще нуждается в древесине, газе и нефти; глобальное потепление все так же марширует победным шагом, до неузнаваемости изменяя нашу планету.

Выступление Греты - это лишь один из немногих громких голосов отчаяния, громкиих, но недостаточно шумных, для того чтобы перекрыть звуки бензопил и буровых установок.

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Новости Мир Грета Тунберг ООН экология Швеция
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