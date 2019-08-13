Оккупанты Крыма посягнули на Днепр. У Зеленского мощно ответили

Оккупанты Крыма посягнули на Днепр. У Зеленского мощно ответили

Намедни постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил о необходимости поставок воды в Крым, поскольку "Днепр течет из РФ". У Зеленского дали ответ.

Ситуацию решил прояснить представитель президента Украины по Крыму Антон Кориневич.

Чиновник в очередной раз напомнил: Крым – это Украина, следовательно, Россия не может ставить подобные вопросы в принципе; во-вторых, Днепр не течет на территории полуострова – Украина перекрыла технический канал, который принадлежит ей; в-третьих, в Крыму пока что хватает воды; в-четвертых, оккупант сам должен обеспечивать все нужды местного населения.

Отметим, что свою позицию по водоснабжению Крыма Корниевич озвучивал и ранее.

"Я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", - заявлял чиновник.

Однако в Команде Зе с ним согласны не все.

Так, советник президента Даниил Гетманцев ранее отличился следующим заявлением:

"Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями".

И для размышлений.

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