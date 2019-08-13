война на Донбассе Петр Порошенко Партия Слуга народа Владимир Зеленский

Оккупанты Крыма посягнули на Днепр. У Зеленского мощно ответили

13:35
Оккупанты Крыма посягнули на Днепр. У Зеленского мощно ответили - фото 1
Оккупанты Крыма посягнули на Днепр. У Зеленского мощно ответили

Намедни постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил о необходимости поставок воды в Крым, поскольку "Днепр течет из РФ". У Зеленского дали ответ.

Зеленский изменит статус Крыма – Джемилев

Ситуацию решил прояснить представитель президента Украины по Крыму Антон Кориневич.

Чиновник в очередной раз напомнил: Крым – это Украина, следовательно, Россия не может ставить подобные вопросы в принципе; во-вторых, Днепр не течет на территории полуострова – Украина перекрыла технический канал, который принадлежит ей; в-третьих, в Крыму пока что хватает воды; в-четвертых, оккупант сам должен обеспечивать все нужды местного населения.

Оккупанты Крыма посягнули на Днепр. У Зеленского мощно ответили - фото 185836

Отметим, что свою позицию по водоснабжению Крыма Корниевич озвучивал и ранее.

"Я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", - заявлял чиновник.

Однако в Команде Зе с ним согласны не все.

Так, советник президента Даниил Гетманцев ранее отличился следующим заявлением:

"Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями".

И для размышлений.

Оккупанты Крыма посягнули на Днепр. У Зеленского мощно ответили - фото 185838

Напомним, в Крыму разграбили главный храм ПЦУ. Что творится?

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Крым Оккупация Крыма Россия Новости
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Херсонский суд отказался наложить арест на судно "Мария" - фото 1
Суд отказался арестовывать судно, которое возило топливо террористам
17:00
Бессмертного вышли из политической подгруппы ТКГ - фото 1
Зеленский убрал Бессмертного из Трехсторонней контактной группы
16:20
"Укрзализныцю" обчистили на сотни тысяч - ФОТО - фото 1
"Укрзализныцю" обчистили на сотни тысяч - ФОТО
14:39
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...