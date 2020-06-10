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МВФ согласовал кредитную программу для Украины на 5 миллиардов

08:40
Зеленский договорился с МВФ о большом кредите - фото 1
Зеленский договорился с МВФ о большом кредите

В ночь на среду, 10 июня, Международный валютный фонд утвердил рассчитанную на полтора года программу кредитования для нашей страны. Общая сумма, которую Украина добавит к своему долгу, составит 5 миллиардов долларов. При этом уже сегодня ожидается получение 2,1 миллиарда.

Как заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, оставшиеся 2,9 миллиарда разделят на четыре транша и будут присылать с определенным временным промежутком.

Украина и МВФ договорились о новой программе кредитования на 5 миллиардов

- Новая программа станет опорой для усилий власти по преодолению последствий кризиса, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность и сохраняя нынешние достижения, - заявила Георгиева, не упоминая о том, что экономической стабильности в долгосрочной перспективе Украине не видать, ведь даже с учетом транша дефицит бюджета составит не меньше 298 миллиардов гривен.

Кроме того, в Фонде заявили о том, что прогноз ВВП Украины ухудшился. В этом году падение составит не огромных 7,7%, а 8,2, что без сомнения ощутят рядовые граждане, которым придется не просто жить без хамона, но и мечтать о выходе за пределы уровня бедности.

Заявила чиновница и о том, что для получения кредита властям страны пришлось пойти на условия - принять "антиколомойский закон" и снять мораторий на продажу земли.

"Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные COVID19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", - написал на своей странице в Twitter Владимир Зеленский.

 

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