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Украина и МВФ договорились о новой программе кредитования на 5 миллиардов

10:00
МВФ объявил о предварительной договоренности с Украиной - фото 1
МВФ объявил о предварительной договоренности с Украиной

Почти сразу же после того как президент Зеленский подписал антиколомойский закон, переговоры правительства с Международным валютным фондом о спасении Украины оказались размороженными.

Как объявили утром в пятницу, 22 мая, представители крупнейшего кредитора Украины, в ночь на сегодня официальный Киев согласовал с МВФ экономическую политику по новой программе кредитования.

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Рассчитана она на полтора года, в ходе которых нашей стране планируют перечислить пять миллиардов евро несколькими траншами.

- Средства будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета. Фонд ожидает, что Украина возобновит проведение важных структурных реформ после кризиса и пандемии, - отметила глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков-Холлар. - Теперь соглашение о программе должен одобрить руководство и Исполнительный совет МВФ.

Первый транш кредита, который позволит Шмыгалю и компании на пару дней выдохнуть и не заморачиваться с хаотическим поиском средств для наполнения пустеющего бюджета.

Впрочем, даже с уже учетом кредитов, по подсчетам Кабмина, к концу года бюджет недополучит рекордных 298,4 миллиарда гривен. Такого небывалого дефицита не было даже в 2014-м году, когда страну охватила война, а Янукович оставил ее со считанными крохами в казне.

Напомним, гарантия не возвращения "ПриватБанка" Игорю Коломойскому была одним из ключевых условий для того, чтобы МВФ вообще продолжил поддерживать нашу страну. Более того, до принятия нардепами соответствующего закона чиновники из Фонда в принципе отказывались обсуждать с кем-либо из чиновников деталей предстоящей сделки.

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