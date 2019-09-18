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В Николаеве расстреляли 3 человек, полиция бьет тревогу – ФОТО, ВИДЕО

15:40
В Николаеве расстреляли трех человек, полиция бьет тревогу – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Николаеве расстреляли трех человек, полиция бьет тревогу – ФОТО, ВИДЕО

В среду, 18 сентября, в Николаеве на местной автозаправке нашли тела трех человек. Полиция объявила план "Сирена".

Полицейскому прострелили ногу в Житомире: объявлен план "Сирена"

Об этом сообщают местные СМИ.

Как передает источник, трупы трех мужчин обнаружила жена одного из погибших. Ужаснувшись находкой, перепуганная женщина поспешила вызвать полицию.

В Николаеве расстреляли 3 человек, полиция бьет тревогу – ФОТО, ВИДЕО - фото 187993

По версии следствия, на АЗС было совершенно ограбление. Кинологи и эксперты пытаются установить след преступников. В связи с ЧП введен план "Сирена".

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр ( ст. 115 УКУ “Умышленное убийство").

Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.

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Николаев убийство АЗС полиция Новости Украина
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