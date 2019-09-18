В Николаеве расстреляли 3 человек, полиция бьет тревогу – ФОТО, ВИДЕО

В Николаеве расстреляли трех человек, полиция бьет тревогу – ФОТО, ВИДЕО

В среду, 18 сентября, в Николаеве на местной автозаправке нашли тела трех человек. Полиция объявила план "Сирена".

Об этом сообщают местные СМИ.

Как передает источник, трупы трех мужчин обнаружила жена одного из погибших. Ужаснувшись находкой, перепуганная женщина поспешила вызвать полицию.

По версии следствия, на АЗС было совершенно ограбление. Кинологи и эксперты пытаются установить след преступников. В связи с ЧП введен план "Сирена".

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр ( ст. 115 УКУ “Умышленное убийство").

Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.