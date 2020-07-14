Копы торопят подозреваемых по делу Шеремета быстрее читать дело, часть которого потеряли

Мусора гнут свою линию в деле Шеремета

Во вторник, 14 июля, официально обещавшие предоставить адвокатам и самим незаконно заключенным в СИЗО достаточно времени для изучения материалов производства следователи решили поторопить сторону обвиняемых.

Заявление Национальной полиции, опубликованное на официальных ресурсах, свидетельствует о том, что наглость аваковско-мусорской системы неисчерпаема.

Акт потеряли, акты экспертиз сгорели. Но обвиняемые (в чем? где акт?) должны быстро знакомится с материалами (какими, где экспертизы ?) :)

"Потерявшие" почти целый том уголовного дела намекнули о том, что адвокаты "затягивают" процесс передачи материалов в суд.

"Еще 22 мая завершилось досудебное расследование, подозреваемым и 13 их адвокатам открыли материалы уголовного производства. С тех пор прошло уже 53 дня. Защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Однако 7 из 13 адвокатов на сегодня, 14 июля, вообще не начали знакомиться с материалами".В утверждениях о том, что представляющие интересы подозреваемых юристы не начали изучать материалы, подчиненные Авакова наверняка лгут, ведь абсолютно все их заявления по делу Шеремета оказывались полной неправдой.

Более того, в ходе последнего судебного заседания выяснилось, что один из четырех томов с доказательствами и вовсе пропал вместе с обвинительным актом и документами подделанных мусорами экспертиз.

Таким образом, с юридической точки зрения обвиняемые непонятно в чем должны выполнить требования ментов и изучить страницы производства, включая ими же и "потерянные".

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.