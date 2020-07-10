Удобно для Авакова: в деле Шеремета "потеряли" целый том

Мусора потеряли целый том уголовного дела

Парад мусорских зашкваров продолжается. Менты, которые вот уже 200 с лишним дней по прихоти Авакова удерживают в неволе никак не причастных к убийству российского журналиста Павла Шеремета людей, умудрились "потерять" огромную часть материалов уголовного дела.

Об этом стало известно в четверг, 9 июля, на очередном заседании Апелляционного суда Киева, который уже четыре раза подряд не смог рассмотреть ходатайство защитников подозреваемого Андрея Антоненко.

Служители Фемиды должны были рассмотреть апелляцию еще в прошлом месяце, но три раза откладывали этот процесс, ссылаясь то на отсутствие прокуроров, то на другие обстоятельства, которые наверняка были подстроены ментовско-аваковской системой. Ведь выход на свободу ни в чем не повинного человека, которого упекли за решетку только ради сбережения должности главы МВД и громкого отчета о "раскрытии" резонансного преступления, больно ударят по имиджу Авакова даже при полной поддержке Зеленского.

На этот раз причиной того, чтобы судьи снова отказались от рассмотрения ходатайств защиты, послужила крайне удачная для мусоров "рассеянность". Выяснилось, что следаки "потеряли" подозрение бойцу ССО, а также 287 страниц материалов уголовного дела. Скорее всего, часть производства просто уничтожили, чтобы скрыть среды преступлений и фабрикования доказательств, а также чтобы затянуть судебный процесс.

"Коллегия судей постановила: объявить перерыв до 13 июля, 10.30", – объявил судья после того, как признал необходимость отправить запрос в Печерский райсуд Киева о наличии или отсутствии одного из томов уголовного производства.

При этом самого Антоненко оставили под стражей с формулировкой "до выяснения обстоятельств.

Более того, на заседании так и не удалось выяснить, кто несет ответственность за пропажу: суд первой инстанции, менты или же прокуроры.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.