Зілля: Почему мы все так ждем этно-триллер по классике

Влад Климчук - режиссер фильма Зілля

В рамках Kyiv Comic Con 2019 состоялась презентация важного кинопроекта - этно-триллера "Зілля". Без Табу рассказывает все, что на данный момент известно о громкой и необычной украинской премьере.

Animagrad и FILM.UA Group расширяют свои итак довольно крупные границы. На фестивале Kyiv Comic Con у них был целый уголочек со стендами и проектами, в которых они были замешаны. Так что, неудивительно, что в разделе «Кино» на фестивале ребята проводили презентации за презентациями. Среди них тема «Магия и мистика украинского кино», где гостям рассказали сразу о трех проектах за один час, что оказалось весьма маловато. Изюминкой в этом году стала демонстрация эксклюзивных фото и видео. В тоже время это оказывается и большой проблемой. Ведь вам - читателям - показать по факту мы можем мало что. Так что, сорьки, но мы очень стараемся передать текстом все самое интересное о последней презентации Animagrad и FILM.UA Group, где выступали продюсеры Ирина Костюк и Анна Елисеева. И единственный мужчина в этом дамском цветнике - режиссер-клипмейкер с потенциалом Влад Климчук.

В первой части расскажем о самом дальнем, но и самом интригующем проекте FILM.UA Group​ - «Зілля» - экранизации классика украинской литературы - Ольги Кобылянской.

Кстати, совсем недавно «У неділю зранку зілля копала» в формате сериала экранизировала студия известного лубочника Влада Ряшина. Тогда все вышло все плохо – сериал показали на «Плюсах», но главным заказчиком вышло русское ТВ (какая война?), а потому все серии перемонтировали и сделали главных героев петербуржцами и все такое. Короче, трэш. Будем надеяться, что к тому времени, как «Зілля» выйдет в прокат, о 24-серийном провале забудут и у зрителя не возникнет ужасных ассоциаций.

«Зілля» можно смело поздравить с дебютом в массах, хотя и были они в зале небольшими. А больше пока поздравлять не с чем. Картина находится на стадии разработки, отправлена на питчинг государственной финансовой поддержки. Но сценарий написан и даже бюджет подсчитан. Правда, озвучить нам его не озвучили, а только сказали, что придется пересчитывать потому что «очень дорого». А натуральные Карпаты, может, придется построить в павильоне на Троещине, в студии.

Подают фильм потенциальному зрителю на презентации с первым постером, который в будущем будет все же видоизменен, когда выберут главную актрису. Взят он с обложки романа, который и лег в основу фильма.

«Вся мистика сконцентрирована у нас в нашем новом проекте «Зілля». Такой жанр (мы не можем сказать, что мы его придумали) впервые будет воплощаться в украинском кинематографе - этно-триллер. Это фильм по мотивам произведения Ольги Кобылянской «В неділю рано зілля копала». У меня в школе было два любимых произведения украинской литературы «В неділю рано зілля копала» Ольги Кобылянской и «Лісова пісня» Леси Украинки. Леся Украинка и Ольга Кобылянская дружили очень близко. Говорят, что не просто дружили. Но то оставим историкам, - Ирина Костюк, креативный продюсер».

Перед тем, как рассказать подробней, в чем же особенность жанра в фильме «Зілля», гостям показывают муз-тизер. Тут есть неизменный дядька Фагот, который уже прирос к киноиндустрии и это не так уж и плохо, немного треп мотивов, ритуальные песни, вокал Веры Кекелии (она же исполнит и саундтрек к фильму) и слова из украинской песни «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці» Маруси Чурай, к которой мы еще вернемся. Описать это словами будет сложно, а показывать нечего, потому что попросили не снимать. Но если поискать в недрах интернета, то группа ТНМК уже выкладывала нечто подобное по видеоряду - клип к песни «Янголи». В случае с муз-тизером к фильму – там больше этники и чего-то мистически-ритуального.

Музыка навеяла - смотрим клип ТНМК Янголи и представляем, атмосферу Зілля:

Работа над проектом началась еще два года назад, когда студия повесила на себя серьезную ношу в виде «Мавки». Сценаристом «Зілля» выступает Наталья Ворожбит («Киборги», «Дике поле»), храни ее Украина. Оставался только вопрос в том, как же лучше подать такую историю из глубины веков современному зрителю. Ведь речь идет даже не о работе Кобылянской, а о полулегендарной поэтессе Марусе Чурай.

«Мы думали, как сделать так чтобы вам этот сюжет был интересный. Чтобы вы пришли, окунулись в атмосферу и вам было интересно все: сюжет, костюмы, интрига. И мы решили, что и с продюсерской, и авторской точки зрения надо обращаться к этнике и фольклору. С одной стороны - это в тренде не только в кино, но в принципе и в фэшн-индустрии, в музыке. Это сейчас реально качает народ. С другой - этника и аутентика добавляет любому проекту индивидуальность. И для локального зрителя, для нас – украинцев - это будет каким-то специальным кодом, который поможет окунуться в глубину этой истории, понять ее на чувственном уровне", - Анна Елисеева, креативный продюсер.

Продюсер Анна Елисеева обещает яркое зрелище

Вполне возможно, что с жанром студия не прогадала. Этника – фишечка. А триллер, переходящий иногда в хоррор, - те жанры, от которых нынче зритель кайфует, а студии - хайпуют, если никакие кино-комиксы в прокат не влезут. Продюсеры обещают напряжение, нереализованную сексуальную энергию, желание привлечь к себе внимание, совершить что-то неожиданное, безответную любовь, безумные поступки и убийства. А от мистики нам достанутся цыгане, их магия, зелья и ведьмы. С мистики все начнется и мистикой все закончится.

"В центре сюжет холодная, сдержанная, фатальная Татьяна. Волей судьбы она влюбляется в Грыця. Но он уже пообещал жениться на Насте – полной противоположности Татьяны, воплощении спокойствия, стабильности, прагматизма. Другое дело, что роковые и сумасшедшие отношения Татьяны и Грыця затрагивают и других. Роковая связь между ними открывает двери для призраков прошлого: мистические тайны, убийства, отравления, в которых были завязаны еще матушка Татьяны и настоящая мать Григория - цыганка Мавра. Вот в такую водяную мельницу и пихают зрителя, заставляют думать и гадать, кто же выживет до конца, а кто не уцелеет.

Одной из основных фишек фильма творцы называют драйвовых персонажей. Особенно женских характеры, которые нынче как никогда в тренде. Гендерный вопрос, дуальность человеческой натуры, материнская драма, страсть и социальные рамки, кармическая ответственность - все это тоже вписывается в основные актуальные темы фильма: «Мы хотим, чтобы вы кайфанули. Получили атмосферу чувственности, мистики, загадки. Для меня, когда я читаю каждую сцену, это как мед и вино: хочется еще, но в то же время наслаждаешься и не спешишь. Мы искали прямые референсы, чтобы сказать, на что будет похож фильм, но их нет. Это действительно сочетание этники, триллера, неожиданных, колоритных, классных, сложных персонажей. Вы просто должны прийти и увидеть. Вы будете ждать первого секса Татьяны и Грыця, как своего собственного. А второго секса, как говорит Влад, будете не хотеть, как секса с врагом. Мы хотим, чтобы вы до самого конца ленты разгадывали загадки. Чтобы вы вышли из зала не только восторженные зрелищем, но и с некоторыми мыслями, на которые наш сценарист и мы даем ответы", - Анна Елисеева.

Когда же девичье соло на презентации закончилось, вступил режиссер фильма Влад Климчук. От него зависит в первую очередь, как же фильм будет выглядеть по итогу. Из интересного – несколько популярных на Западе визуальных приемов. Среди них тот самый любимый триллерный неон, но в Карпатах. Или же четкая характеристика персонажа по конкретному цвету. А говоря об этнике, Влад не постеснялся припомнить татуировки Аквамена или культуру Ваканды из «Черной пантеры» в условиях современных технологий. Ну, дай боже, может, фильм «Зілля» и получится. Уж как-то хочется верить, хотя сюжет напоминает страшную «Санта-Барбару» нашего времени или очередной фильмец о страждущей женщине с канала «Украина» или «СТБ». Очень хочется ошибаться.

Продолжение следует...

Настя Белова, специально для Без Табу