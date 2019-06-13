Мавка: Лісова пісня - что слышно о новом украинском мультике

Мавка везде

Во второй части большого отчета Без Табу о совместной презентации Animagrad и FILM.UA Group на фестивале Kyiv Comic Con 2019 читайте о самом ожидаемом украинском мультфильме - «Мавка: Лісова пісня».

После невероятного успеха мультфильма «Викрадена принцеса» каждый новый проект Animagrad обречен не только на всеобщий интерес, но и долгое ожидание. Так вышло и с мультфильмом «Мавка: Лісова пісня». Рассказываем – что слышно о проекте и когда его вообще ждать.

Тишь да гладь с самым ожидаемым мультиком «Мавка: Лісова пісня». И это мы сейчас не преувеличиваем. Все действительно тихо и спокойно. А сама презентация «Мавки» длилась минут 15. По словам продюсеров, мультфильм находится сейчас в «глубоком продакшене». Долго - ну, так не хотят сделать плохо, отмечает Анна Елисеева. В проект вложено такое количество амбиций и надежд, что нельзя допустить, чтобы кому-то из зрителей мультик не зашел на «отлично». И это при том, что уже есть много готовых минут картины, которые показывают международным партнерам.

Мавки среди нас

Готовые минутки нам не показали. Но чтобы все поверили, что мультик «Мавка» делается, врубили финальные 3D-модели главных и второстепенных персонажей. Можете только поверить, что выглядит это очень и очень здорово. Хотя сама Мавка пережила малозаметные изменения и чутка отличается от той, что есть в единственном тизере к мультфильму. А вот второй ролик посвященный мультику пообещали уже на осень. Назвали его «спешл-видео», которое будет отличаться от тизера и представит Мавку в другом свете.

Мавка: Лісова пісня – смотрите онлайн самый первый трейлер

Пока же создатели и студия FILM.UA Group в качестве свежих ньюзов представила новый мерч, который фоткать категорически запрещается. «Мавка» действительно выделяется в этом плане среди всего украинского кино, надо это признать: «Мы создали в Украине беспрецедентный кейс, когда задолго до проката фильма нам удалось создать такой мощный и сильный бренд, который развивается уже вне рамок самого фильма, а на других платформах, - заметила продюсер Ирина Костюк, а мы бы добавили, что это все великолепно, но нельзя ли как-то ускориться в главном вопросе?

Мавка: Ждем!

Футболки, блокноты, татуировки представили в прошлом году. Теперь же рекламная кампания пополнилась переизданием творения Леси Украинки с кинообложкой и английским переводом, бордами с персонажами по Киеву, брендированными сухими завтраками и молочкой, платежной системой и даже супермаркетом на 6 тысяч квадратных метров, который откроется в этом году в Киеве. Вспомнили продюсеры и эксклюзивные ковры, которые висят у них в студии и стоят, якобы, баснословных денег (цену, правда, не озвучили).

Чтобы гости презентации вдруг не заскучали, продюсеры показали еще один ролик. Бренд «Мавки» работает в коллаборации с ювелирным домом. В рамках их работы и был снят стилизованный ролик-реклама эксклюзивного и лимитированного украшения – кулона «Мавчин Оберіг». Приняли в нем участие украинские красавицы Катерина Осадча, Маша Ефросинина и балерина Катя Кухар. С последней и связана новенькая новость. Девушка выступит видео-референсом для Мавки. То есть, ходить, плясать и двигаться главная героиня мультика будет как Кухар.

Катерина Осадча, Маша Ефросинина и Катя Кухар - Мавчин Оберіг

И напоследок бравая продюсерская команда напомнила, что «Мавка» это не только любовь, но и экология. Вместе с Всемирным фондом природы WWF студия проводит акцию «Дом для Рыси». Суть проста – с продажи любой игрушки, книжки, скетчбука, украшений и другого мерча – часть суммы идет на исследования популяции евразийской рыси в Полесье и, собственно, улучшение ее мест обитания.

По проторенной дорожке

Раз речь зашла о деньгах, то в качестве еще одной новости: мультик однозначно покажут в Германии. А также в еще одной стране большой пятерки, которую пока попросили не оглашать. Но это однозначно дает надежду на то, что про чисто украинский мультфильм (в отличие от «Викраденої принцеси») точно заговорят за границей. А пока «Мавка» - в «глубоком продакшене», нам закинули еще одну удочку – «Роксолану». Но об этом в третьей части нашего эпоса.

Продолжение следует.