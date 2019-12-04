Мозги собирала руками: жена депутата Соболева рассказала жуткие подробности убийства сына

Подозреваемых в убийстве Александра Соболева посадили под стражу

В среду, 4 декабря, после заседания суда по избранию меры пресечения для киллеров, подозреваемых в расстреле трехлетнего Александра Соболева у ресторана Mario, жена депутата киевского облсовета Инна рассказала о деталях рокового вечера.

Убитая горем женщина утверждает, что сразу после выстрела попросила мужа ехать быстрее, чтобы умчаться от опасного места перестрелки.

И только через какие-то секунды она поняла, что под обстрел попал их Range Rover, а пуля попала в их сына.

По словам Соболевой, вечером в воскресенье, 1 декабря, они с семьей ехали в зоомагазин купить будку для собаки. Но далеко отъехать от ресторана "Марио", который принадлежит депутату, не сумели:

- Ты с семьей садишься в машину, идет твой маленький сынишка, несет рисунок, идет за ним моя дочь, которой 10 лет, садятся в машину, и когда мой сынок говорит: "Мамочка, а куда мы дальше едем?". А я говорю: "Домой мы едем". А папа: "Нет, мы поедем собаке будку купим, чтобы не замерзла". Потом этот выстрел. Я понимаю, что это выстрел, я говорю мужу: "Быстро, нажимай на газ". Но в ту минуту я оборачиваюсь и я вижу, что у моего ребенка нет половины головы. И мозги я собирала своими руками.

Напомним, 1 декабря, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover, принадлежащий депутату Киевсовета Вячеславу Соболеву.

Однако вместо цели преступники убили 3-летнего сына политика - Александра. Маленький мальчик получил тяжелое ранение и умер по дороге в больницу.

В 17:15 в городе был введен план-перехват, полиция начала поиски злоумышленников. По сообщениям очевидцев, стрелявший скрылся на иномарке.

На следующий день полиция схватила предполагаемых убийц мальчика. Одним из задержанных оказался ветеран АТО Андрей Лаврега. Его напарником выступил сослуживец добровольца из батальона ДУК "Аратта" Евгений Семенов. Сегодня судьи посадили обоих подозреваемых под стражу без права выхода под залог.