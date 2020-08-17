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МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине

10:30
МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине - фото 1
МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине

В понедельник, 17 августа, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом.

Десятки сотрудников Укроборонпрома заболели COVID-19

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"17 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 92 820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2089 летальных, 48164 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1464 новых случая. Всего проведено 1 300 289 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 342 пациента", - говорится в сообщении.

МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине - фото 204137

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. В частности, постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением "центра" согласны отнюдь не все.

МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине - фото 204136

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Последняя устрашающая цифра – 1847.

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