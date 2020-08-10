Десятки сотрудников Укроборонпрома заболели COVID-19

Десятки сотрудников Укроборонпрома заболели COVID-19

21 сотрудник "Укроборонпрома" заболели коронавирусом на прошлой неделе, 2 из них скончались.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"К сожалению, у нас 2 новых летальных случая - в Харькове и Львове от пневмонии, развившейся вследствие коронавируса, умерли двое наших коллег. В обоих случаях болезнь развивалась стремительно и, несмотря на все усилия врачей, наших коллег не удалось спасти", - говорится в сообщении.

Как уточнил источник, с начала карантина в "Укроборонпроме" карантином переболели 228 сотрудников концерна.

"Делаем все необходимое, чтобы предотвратить распространение болезни на предприятиях. В помещениях, где работали наши коллеги с подтвержденным диагнозом коронавирус, а также в помещениях общего пользования проведена дополнительная санитарная обработка, передвижение сотрудников предприятия ограничено, работа идет с соблюдением масочного режима и условий социального дистанцирования", - добавили в концерне.

Напомним, что…

10 августа в Украине 81 957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 922 летальные, 44 359 пациентов выздоровели.