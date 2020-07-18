МОЗ обновил печальную статистику СOVID-19: Что изменилось?

11:00 18 июля,

МОЗ обновил печальную статистику СOVID-19: Что изменилось?

В субботу, 18 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"18 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 58 111 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 477 летальных, 30 525 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 847 новых случаев. Всего проведено 864 596 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 756 пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

По состоянию на 16 июля в Украине зарегистрировано 56 455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 445 летальных, 28 931 пациент выздоровел.

К сожалению, эпидемиологическая ситуация в стране пока что далека от идеала, поэтому в конце июля правительство планирует продлить карантин.