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МОЗ обновил печальную статистику СOVID-19: Что изменилось?

18 июля, 11:00
МОЗ обновил печальную статистику СOVID-19: Что изменилось? - фото 1
МОЗ обновил печальную статистику СOVID-19: Что изменилось?

В субботу, 18 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"18 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 58 111 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 477 летальных, 30 525 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 847 новых случаев. Всего проведено 864 596 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 756 пациентов", - говорится в сообщении.

МОЗ обновил печальную статистику СOVID-19: Что изменилось? - фото 202907

Напомним, что…

По состоянию на 16 июля в Украине зарегистрировано 56 455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 445 летальных, 28 931 пациент выздоровел.

К сожалению, эпидемиологическая ситуация в стране пока что далека от идеала, поэтому в конце июля правительство планирует продлить карантин.

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