МОЗ изменит правила посещения школ: Что ждет детей?

МОЗ изменит правила посещения школ: Что ждет детей?

Министерство здравоохранения Украины изменит правила посещения школ.

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов во время брифинга.

"Будет обязательными измерения температуры для всех работников, которые приходят на работу в учебные заведения, обязательное измерение температуры для детей", - сказал министр.

Как уточнил глава МОЗУ, в случае выявления температуры 37,2°C ни работников школ, ни детей не будут допускать на территорию учебных заведений. Кроме того новые правила обяжут школы закупать антисептики, а родителей детей приводить детей на учебу лишь при соблюдении масочного режима.

"Я надеюсь, что на следующей неделе все эти правила уже будут нами разработаны, и мы будем представлять их на утверждение для того, чтобы заранее все знали, каким образом будут учиться наши дети", - добавил Максим Степанов.

Напомним, что…

После начала пандемии коронавируса украинское правительство было вынуждено перевести учащихся школ на дистанционное обучение. Отмена жесткого карантина и переход к его адаптивной форме сделало вероятным возобновления полноценной работы средних учебных заведений.

На данный момент Кабмин продолжает работу над составлением правил посещения школ с 1 сентября 2020 года.