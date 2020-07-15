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МОЗ изменит правила посещения школ: Что ждет детей?

11:00
МОЗ изменит правила посещения школ: Что ждет детей? - фото 1
МОЗ изменит правила посещения школ: Что ждет детей?

Министерство здравоохранения Украины изменит правила посещения школ.

Украина вновь продлит карантин – Степанов

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов во время брифинга.

"Будет обязательными измерения температуры для всех работников, которые приходят на работу в учебные заведения, обязательное измерение температуры для детей", - сказал министр.

Как уточнил глава МОЗУ, в случае выявления температуры 37,2°C ни работников школ, ни детей не будут допускать на территорию учебных заведений. Кроме того новые правила обяжут школы закупать антисептики, а родителей детей приводить детей на учебу лишь при соблюдении масочного режима.

надеюсь, что на следующей неделе все эти правила уже будут нами разработаны, и мы будем представлять их на утверждение для того, чтобы заранее все знали, каким образом будут учиться наши дети", - добавил Максим Степанов.

Напомним, что…

После начала пандемии коронавируса украинское правительство было вынуждено перевести учащихся школ на дистанционное обучение. Отмена жесткого карантина и переход к его адаптивной форме сделало вероятным возобновления полноценной работы средних учебных заведений.

На данный момент Кабмин продолжает работу над составлением правил посещения школ с 1 сентября 2020 года.

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школа дети Карантин в Украине Максим Степанов Министерство здравоохранения Новости Украина
Громадське
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