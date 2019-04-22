Московским попам разрешили не маркироваться русскими

17:32 22 апреля,

Спасибо президенту за судебную реформу

Парад странных судейских решений продолжается. В понедельник, 22 апреля, вновь отличился Окружной административный суд Киева, судьи которого решили не ограничиваться Приватбанком, а расширили свою компетенцию на филиал РПЦ в Украине.

Суд фактически забанил процесс принудительного переименования Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ, в каноническом единстве с московским патриархатом), которая обязана была до 26 апреля 2019 начать указывать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви.

Однако попы УПЦ МП не хотят афишировать свою принадлежность к русской церкви, всячески стесняются этого и таки нашли аргументы для суда.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска по делу об отмене распоряжения Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официальное название и подать соответствующие изменения в свой устав на регистрацию до 26 апреля 2019 года. Судом было удовлетворено заявление Киевской Митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца. Кроме того, по мнению суда, реализация в настоящее время (до решения дела по существу) оспариваемого акта и совершение на его выполнение действий может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица. При этом суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не вызывает фактического разрешения спора, поскольку они направлены исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу. Следует отметить, что судом к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций", - говорится в пресс-релизе суда.

В переводе на человеческий язык это означает, что суд остановил процесс переименования УПЦ МП по формальным причинам, войдя в положение московских попов, которые распереживались из-за сложностей с переименованием.

При это раскольники из УПЦ МП создали опасный прецедент. Дело в том, что кроме светских законов существуют и церковные, согласно которым не может быть две украинских церкви. После того, как Украина получила Томос от Константинопольского патриархата - появилась легитимная Православная церковь Украины, УПЦ МП как условно автономный филиал РПЦ более не может считаться "украинской церковью", поскольку дублирует другую структуру. Таким образом УПЦ МП должна переименоваться, но сотрудники этой организации, действуя по указке РПЦ, не хотят идти на уступки, усиливая раскол.

Напомним, в последний дни Окружной административный суд города Киева стал одни из главных ньюзмейкеров в стране. Эти парни приняли неожиданные решения по Приватбанку, а также другие не менее скандальные решения.