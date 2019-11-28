Ротару выступит в России: уже известно, сколько получит певица

Ротару выступит в России: уже известно, сколько получит певица

Намедни стало известно о скором выступлении Софии Ротару в России. Неизвестным оставался лишь один вопрос: сколько заработает певица? Как оказалось, вполне достаточно.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на РосСМИ.

По данным источников, за выступления на новогодних корпоративах София Ротару получит около 60 тыс долл. Однако эта сумма не включает в себя расходы на транспорт для группы, проживание и суточные.

"Транспортные расходы по смете для корпоратива составили: 15 040 долларов. Но шла речь и о возможных скидках — все обсуждается", - заявил глава одного из промоутерских агентств.

Напомним, ранее София Ротару отказывалась от концертов в РФ, подчеркивая тем самым свой "патриотизм".

Так, в 2018 г. певица отказалась приезжать на "Песню года" из-за военного положения в Украине, чтобы "не накалять обстановку и не провоцировать". Помимо этого она отменила все выступления на новогодних корпоративах. В России на женщину обиделись и предложили лишить ее звания Народной артистки СССР.

В 2019 г. Ротару решила переменить свою позицию. С чем она связана - неизвестно, но РосСМИ уже принялись подтрунивать над певицей, заявляя, что та "вернулась на заработки".