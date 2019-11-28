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Ротару выступит в России: уже известно, сколько получит певица

Вчера, 20:20
Ротару выступит в России: уже известно, сколько получит певица - фото 1
Ротару выступит в России: уже известно, сколько получит певица

Намедни стало известно о скором выступлении Софии Ротару в России. Неизвестным оставался лишь один вопрос: сколько заработает певица? Как оказалось, вполне достаточно.

Ротару стала запроданкой и вернется в Россию - СМИ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на РосСМИ.

По данным источников, за выступления на новогодних корпоративах София Ротару получит около 60 тыс долл. Однако эта сумма не включает в себя расходы на транспорт для группы, проживание и суточные.

"Транспортные расходы по смете для корпоратива составили: 15 040 долларов. Но шла речь и о возможных скидках — все обсуждается", - заявил глава одного из промоутерских агентств.

Напомним, ранее София Ротару отказывалась от концертов в РФ, подчеркивая тем самым свой "патриотизм".

Так, в 2018 г. певица отказалась приезжать на "Песню года" из-за военного положения в Украине, чтобы "не накалять обстановку и не провоцировать". Помимо этого она отменила все выступления на новогодних корпоративах. В России на женщину обиделись и предложили лишить ее звания Народной артистки СССР.

В 2019 г. Ротару решила переменить свою позицию. С чем она связана - неизвестно, но РосСМИ уже принялись подтрунивать над певицей, заявляя, что та "вернулась на заработки".

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София Ротару Россия концерт Новости Украина
Без табу
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