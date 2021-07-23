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Молдова звинуватила українські спецслужби у викраденні судді Чауса

Вчера, 19:48
Чаус - суддя розбрату - фото 1
Чаус - суддя розбрату / Скріншот

23 липня генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив про завершення розслідування у справі щодо зникнення українського екссудді Миколи Чауса: за даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні держструктури України.

Заяви Молдови в Україні викликали великий подив і здивування.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що встановлення всіх обставин у справі Миколи Чауса можливе лише за повної взаємодії української та молдовської сторін.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці із Молдовою в справі Миколи Чауса.

«Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ. Наша позиція чітка: всі обставини справи має встановити розслідування по лінії правоохоронних органів», - заявили в МЗС.

Українські дипломати нагадали, що 12 травня Офіс генерального прокурора України отримав клопотання Генеральної прокуратури Молдови про надання правової допомоги в рамках відкритої кримінальної справи. 17 травня українська сторона звернулася до молдовської із запитом на отримання додаткової інформації, без якої виконання міжнародно-правової допомоги було унеможливлене.

«На цьому тлі викликають здивування заяви про завершення розслідування в Молдові в односторонньому порядку. Логічне питання: а чи дійсно була зацікавленість у встановленні істини чи натомість було завдання реалізувати гучний політичний процес із заздалегідь визначеним результатом? Роль третьої сторони в цій ситуації очевидна. Її мета – дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові та спробувати зруйнувати українсько-молдовські відносини», - зазначається у коментарі МЗС.

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Николай Чаус Молдова МИД Украины Новини Украина
Укрінформ
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