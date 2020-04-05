Многомиллиардные убытки и повышение цен на еду: чиновники создают дефицит продуктов

Искусственно созданный дефицит государственной продукции привел к повышеницю цен и жутким убыткам

Буквально за год после рождения коллаборации государства и частного бизнеса в виде торгового знака "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", предприятие с огромными оборотами оказалось под угрозой банкротства. Причем на дно его тянут чиновники.

Попытки руководства государственной продовольственно-зерновой корпорации довести ее до состояния дефолта перед приватизацией могут привести не только к серьезным проблемам всего украинского государства на международном рынке, но и к банкротству сопутствующих предприятий.

Начиналось все в 2018-м, когда министерство аграрной политики и продовольствия решило создать государственный торговый знак, под брендом которого можно производить и продавать продукты с заниженной ценой. Реализацию товаров решили проводить через сети супермаркетов, а чтобы социальные полки были сформированы побыстрее, чиновники нашли частную компанию, которая согласилась стать дистрибьютором торгового знака - ООО "Грона плюс".

В общем, уже в начале 2019-го ГПЗКУ запустила собственное производство муки, гречки, овсянки, риса, сахара и другой продукции. Тысячи тонн украинского зерна и круп начали продаваться на внутреннем рынке по адекватным ценам, что привело к усилению конкуренции среди других компаний-производителей.

Вложили в работу производственной и отгрузочной линий миллионы бюджетных средств, но в итоге на предприятии получили возможность фасовать до 22 тонн продукции в день, сформировали двухдневный запас продукции и оформили склад с возможностью хранения стратегического запаса сырья на пять дней.

Полки с государственной продукцией до кризиса

В конце марта 2019-го, согласно контракту между госпредприятияем и частниками, первые продукты торгового знака оказались на полках магазинов. К концу года объем торговли в месяц составлял 1290 тонн, а украинские товары успешно реализовывали в "Сильпо", "Форе", "Фуршете", "Варусе" и других крупнейших сетях. Речь шла о выходе на "Ашан", "Новус", АТБ" и "Метро", а государство подписало с бизнесом дополнительные соглашения: об обеспечении дистрибьютора продукцией при увеличении продаж в обмен на использование торгвого знака ДПЗКУ с выплатами роялти. Все это могло приносить бюджету миллиарды гривен, но развитие прибыльного для страны предприятия закончилось. Причем очень резко.

С приходом в ГПЗКУ нового руководства "Грона" внезапно столкнулась с отсутствием продукции. Которой, само собой, представители бизнеса по контракту обязаны обеспечить супермаркеты.

Январь 2020-го года

Как оказалось, поставленный экс-министром Тимофеем Миловановым на должность главы госкорпорации Саймон Чернявский решил без пояснения причин остановить реализацию проекта торгового знака. Отсутствие социальной продукции на рынке тут же привело к повышению ценников на почти всю еду.

Очень явно ситуация изменилась во время начала вспышек коронавируса, когда при переполненных складах с гречкой и так далее был создан фактически искусственный дефицит круп, а цены на совсем уж недорогую продукцию взлетели в разы.

Ну, и само собой, ООО "Грона плюс" теперь придется распетливать кучу созданных чиновниками проблем, ведь супермаркеты, которые не получают объем продукции, обещают идти в суд и требовать компенсации за потерю прибыли.

Речь идет о как минимум 150 миллионах гривен, которые, по всей видимости, вписавшимся в кажущуюся прибыльным государственную аферу частникам придется выплатить. И хотя в "Гроне плюс" продолжают требовать поставки, в ГПЗКУ, само собой, чуть что объявит себя банкротом и будет сворачивать работу для снижения ценника перед продажей олигархам.

И накануне глобального дефицита продуктов, который в ООН обещают всему миру после пандемии коронавируса, потеря государственной корпорации, способной монополизировать рынок круп в стране, приведет к многомиллиардным потерям бюджета.