Миссия МВФ завершила работу в Украине. Что изменится?

Миссия МВФ завершила работу в Украине. Что изменится?

В пятницу, 22 ноября, миссия МВФ завершила работу в Украине.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-релиз фонда.

"Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - заявил глава миссии МВФ Рон ван Роден и подчеркнул достигнутые успехи в обсуждении дальнейших реформ.

Рон ван Роден

"Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся в следующие недели", - отметил финансист.

Позже сотрудничество МВФ и Украины прокомментировал и глава Кабмина Алексей Гончарук.

"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев… Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - заявил премьер-министр.

Алексей Гончарук

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о том, что МВФ заморозил сотрудничество с Украиной. А министр финансов Оксана Маркарова и вовсе заявила о конструктивности переговоров с фондом.

Однако несмотря на столь позитивный прогноз, Украина все же рискует испортить отношения с МВФ. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, причиной заморозки переговоров с валютным фондом может стать тяжба между государством и Игорем Коломойским.

Действительно, в сентябре 2019 г. на этом фоне несколько осложнились отношения Кабмина с МВФ. В правительстве же поспешили дипломатично заявить о продолжении переговоров при действии старой программы финансирования.