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Минздрав бесплатно раздаст вакцины от кори

13 мая, 16:00
Минздрав бесплатно раздаст вакцины от кори - фото 1
Минздрав бесплатно раздаст вакцины от кори

Катастрофическая эпидемия кори заставила Минздрав пойти на радикальные меры. Отныне вакцины от этой напасти абсолютно бесплатны. Для всех.

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Об этом сообщается на сайте учреждения.

Как указывает Минздрав, до сего дня бесплатную вакцину могли получать лишь лица моложе 30 лет, и особы постоянно пребывавшие в группе риска ( медики, военные, студенты и пр.).

По новым правилам, бесплатные укол могут получить лица, которые:

1.контактировали с больными (таким рекомендуют вакцинироваться в течение 72 часов );

2.болели корью и не имеют подтверждения данных о прививках в медицинской карте;

3. результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

Напомним, на днях произошло жуткое ЧП: 27-летний парень скончался из-за осложнений от кори. Смерть мужчины уже подтвердили родственники и друзья.

 

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Минздрав
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