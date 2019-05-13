Минздрав бесплатно раздаст вакцины от кори

16:00 13 мая,

Минздрав бесплатно раздаст вакцины от кори

Катастрофическая эпидемия кори заставила Минздрав пойти на радикальные меры. Отныне вакцины от этой напасти абсолютно бесплатны. Для всех.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

Как указывает Минздрав, до сего дня бесплатную вакцину могли получать лишь лица моложе 30 лет, и особы постоянно пребывавшие в группе риска ( медики, военные, студенты и пр.).

По новым правилам, бесплатные укол могут получить лица, которые:

1.контактировали с больными (таким рекомендуют вакцинироваться в течение 72 часов );

2.болели корью и не имеют подтверждения данных о прививках в медицинской карте;

3. результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

Напомним, на днях произошло жуткое ЧП: 27-летний парень скончался из-за осложнений от кори. Смерть мужчины уже подтвердили родственники и друзья.