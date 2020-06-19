Министр без программы: Рада назначила Романа Абрамовского главой минэкологии

Абрамовский стал главой минэкологии

В пятницу, 19 июня, народные депутаты большинством голосов сумели закрыть вакансию в Кабмине, сделав бывшего промышленника министром новосозданного ведомства.

В ходе сегодняшнего голосования 264 парламентария поддержали кандидатуру "Слуг народа" Романа Абрамовского на должность министра экологии.

Ранее он занимал должность заместителя главы минэнергетики и защиты окружающей среды, а до прихода на госслужбу возглавлял ЧАО "Укрстальконструкция" и был первым замом главы правления ПАО ЭМЗ "Металлист".

На должность руководителя минэкологии Абрамовский начал претендовать после того, как в правительстве решили разделить Минэнергетики и защиты окружающей среды на два ведомства из-за неэффективности работы в рамках одного министерства и конфликта интересов.

Его кандидатуру протащили представители пропрезидентской политсилы, а сам Денис Шмыгаль объявил о том, что соискатель с успехом сдал полуторачасовой экзамен для получения должности.

При этом никто из нардепов не имел возможности изучить программу Абрамовского, которую он намерен выполнять, возглавляя министерство. Как оказалось, ее у теперь уже министра попросту нет.

- В случае утверждения меня в должности министра ближайшее время я представлю четкий пошаговый план действий, который будет коррелировать с программой действий правительства, - пообещал чиновник перед голосованием.

В итоге "слуги народа" отдали за него 227 голосов. Поддержали госслужащего по одному носителю мандата от "ОПЗЖ" и "Батькивщины", а также 17 нардепов из группы "Доверие" и 9 - из партии "За будущее". Среди внефракционных парламентариев помощь для получения кресла Абрамовскому оказали девять человек.

К слову, в своей е-декларации министр указал владение квартирой в Киеве за 2,6 миллиона гривен, несколько элитных часов, машину Mercedes Benz S500 2015 года выпуска, а также почти 800 тысяч евро и более 200 тысяч долларов в банках.